TCG Nusret müze gemisi 30 Nisan-20 Haziran arasında ziyarete açılacak

Milli Savunma Bakanlığı TCG Nusret müze gemisinin 30 Nisan-20 Haziran tarihleri arasında Marmara ve Karadeniz limanlarında ziyarete açılacağını duyurdu.

TCG Nusret müze gemisi 30 Nisan-20 Haziran arasında ziyarete açılacak
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Milli Savunma Bakanlığı TCG Nusret müze gemisinin 30 Nisan-20 Haziran tarihleri arasında Marmara ve Karadeniz limanlarında ziyarete açılacağını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “TCG NUSRET müze gemimiz, 30 Nisan-20 Haziran 2023 tarihleri arasında Marmara ve Karadeniz limanlarında halkımızın ziyaretine açılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

TCG Nusret gemisinin rotası ise şu şekilde:

30 Nisan Bandırma, 2 Mayıs İzmit/Kocaeli, 4-5 Mayıs Kuzguncuk/İstanbul, 8 Mayıs Kefken/Kocaeli, 10 Mayıs Kdz. Ereğli/Zonguldak, 12-13 Mayıs Bartın, 16 Mayıs İnebolu/Kastamonu, 19 Mayıs Samsun, 22 Mayıs Giresun, 24 Mayıs Trabzon, 27 Mayıs Rize, 29 Mayıs Hopa, 1 Haziran Vakfıkebir/Trabzon, 4 Haziran Ünye/Ordu, 7 Haziran Sinop, 11 Haziran Amasra/Bartın, 14 Haziran Zonguldak, 17-18 Haziran Galataport/İstanbul, 20 Haziran Tekirdağ.