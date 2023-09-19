TCG Sancaktar Libya'ya yardım ulaştırmak için yola çıktı
Milli Savunma Bakanlığına bağlı TCG Sancaktar gemisi, Libya'ya yardım malzemeleri ulaştırmak için İzmir'den yeniden yola çıktı.
Milli Savunma Bakanlığına bağlı TCG Sancaktar gemisi, Libya’ya yardım malzemeleri ulaştırmak için İzmir’den yeniden yola çıktı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), daha önce Libya’ya yardım götüren TCG Sancaktar gemisinin tekrar yola çıktığını duyurdu. MSB sosyal medya hesaplarından, İzmir’den aldığı yeni yardım malzemelerini Libya’ya ulaştırmak üzere yeniden yola çıkan TCG Sancaktar gemisini paylaştı.