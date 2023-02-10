TCG Sarucabey, yardım malzemelerini Hatay'a ulaştırdı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye Cumhuriyeti Gemisi (TCG) Sarucabey'in yardım malzemelerini Sahil Güvenlik botları ile Hatay'a ulaştırdığını bildirdi.

TCG Sarucabey, yardım malzemelerini Hatay'a ulaştırdı
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye Cumhuriyeti Gemisi (TCG) Sarucabey’in yardım malzemelerini Sahil Güvenlik botları ile Hatay’a ulaştırdığını bildirdi.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “TCG Sarucabey gemimiz, yardım malzemelerini Sahil Güvenlik botları ile Hatay’a ulaştırdı, ulaştırmaya devam ediyor” denildi.