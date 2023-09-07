TDKY'ye Risk Yönetim Sistemi Belgesi verildi

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından gerçekleştirilen denetimleri tamamlayarak, TS ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi Belgesi’ni aldı.

TKDK, TSE’den TS ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi Belgesi’ni aldı. TSE Merkez Yerleşkesi’nde düzenlenen belge törenine TSE Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Sami Şahin, TKDK Başkanı Dr. Ahmet Abdullah Antalyalı ile diğer yetkililer katıldı. Belge töreninde konuşan TSE Yönetim Kurulu Başkanı Şahin, enstitünün insan kaynakları, test ve laboratuvar alt yapısı ile Türkiye’nin, hatta bölgenin en güçlü standardizasyon kuruluşlarından biri olduğunu ifade ederek, “Enstitümüz zaman içerisinde Türkiye’nin ihtiyaçları çerçevesinde çalışma alanlarını çeşitlendirerek daha güçlü yapıya ulaşmıştır. Günümüzde TSE, standart ve standardizasyonun yanında belgelendirme de yapan bir kuruluştur. Enstitü, bugün itibarıyla belgelendirme alanında sadece ülke sınırları içinde değil, başta komşu ve çevre ülkeler olmak üzere tüm dünyada aranan bir belgelendirme kuruluşu olma yolunda önemli mesafeler kat etmiştir. Uluslararası ve bölgesel standardizasyon kuruluşlarının karar mekanizmalarındaki etkinliğini de artıran Enstitü, Türk sanayicisinin tüm dünyada geçerli olacak standartların hazırlanması sürecine imkan vermektedir” ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili birimlerinin hazırladığı stratejik planlar istikametinde yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm alanında gerekli standardizasyon çalışmalarında TSE’nin aktif olarak görev yaptığını söyleyen Şahin, ”2013 yılından itibaren karbon emisyon değerlerinin raporlarının değerlendirilmesi noktasında bağımsız bir kuruluş olarak görev yürütüyoruz. Bu alanda yapılan çalışmalara eşdeğer şekilde standart çalışmalarında da kurum olarak destek veriyoruz” diye konuştu.

Kaynak israfının önüne geçilecek

Risk Yönetimi Standardı’nın kurumların faaliyetleri çerçevesinde karşılarına çıkabilecek risk faktörlerini belirlemek, derecelendirmek, sınıflandırmak ve bunları bertaraf ederek aksiyon almakla alakalı hazırlanmış bir standart olduğunu belirten Şahin, şunları kaydetti:

“Risk Yönetim Standardı, kurumlarımızın gelecekte karşılaşabilecekleri zor durumları öngörerek hızlı ve etkin karar almasına yardımcı olmaktadır. Zaman tasarrufu sağlayarak kaynak israfının önüne geçmektedir. Ayrıca hızlı ve etkili karar almaya yardımcı olmakta ve proaktif yönetimi teşvik ederek karar verme ve planlama için güvenilir bir temel oluşturmaktadır.”

TKDK ile iş birliklerini geliştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şahin, “Kurumunuzun Türkiye’deki kırsal kalkınmada ve tarımsal desteklemelerde çok büyük katkıları var. Bu anlamda belgelendirmenin kurumsal yapınıza önemli bir katkı sunacağını umuyoruz” dedi.

“TSE’nin kapasitesinden faydalanmak istiyoruz”

Ülkenin kalkınması adına önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade eden TKDK Başkanı Antalyalı ise, “Çalışmalarımızı özellikle bu gibi iş birlikleriyle taçlandırmak bizim için çok anlamlı. Kurumumuzda standartları daha ileri noktalara taşımayı hedefliyoruz. 2016 yılından itibaren TSE ile işbirliği yapıyoruz. ISO 31000 Risk Yönetim Belgesi’ni almaktan dolayı çok mutluyuz” dedi.

TSE ile farklı alanlarda çalışma yürüttüklerini kaydeden Antalyalı, “Özellikle danışmanlık sektörüne yönelik çalışmalar yürüttük. Şu ana kadar yaklaşık 850 danışmanı TSE ile belgelendirdik. Birlikte daha farklı çalışmaları da yürütebileceğimizi düşünüyoruz. TSE’nin çok önemli bir kapasitesi var. Bu kapasiteden kurum olarak istifade etmek istiyoruz. Yaptığımız bu çalışmalardan dolayı çok memnunuz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, TKDK Başkanı Dr. Ahmet Abdullah Antalyalı’ya TS ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi Belgesi’ni takdim etti.