TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'den İsveç Başbakanı'na İncil hediyesi

Son 2 yılda 1 milyon 850 bin kilometre yol kat eden TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İsveç’te Kur’an-ı Kerim’in yakılmasıyla ilgili de konuşan Sarıgül, “Biz İsveç Başbakanına İncil hediye gönderdik, her inanca saygı duyuyoruz” dedi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İhlas Haber Ajansı’nı (İHA) ziyaret etti. Sarıgül, ziyaret sonrasında İHA mikrofonlarına önemli açıklamalarda bulundu. Seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden Sarıgül, 2 yılda 1 milyon 850 bin kilometre yol gittiğini ve Türkiye’nin her yerini tekrar tekrar gezip çalışmalarına devam edeceğini belirtti. İsveç’te Kur’an-ı Kerim’in yakılması olayıyla ilgili de düşüncelerini belirten Sarıgül, İsveç Başbakanı’na İncil armağan ettiğini vurgulayarak, “İslam dünyası olarak hoşgörüden yanayız” dedi.

“Türkiye’yi karış karış geziyoruz”

Seçim çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “Son 2 yılda 1 milyon 850 bin kilometre yol yaptım. Gerçekler, halkın arasında. Hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden Türkiye’yi karış karış geziyoruz. TDP’nin görüşlerini ve düşüncelerini yurttaşlarımızla buluşturuyoruz. Çünkü biz kötüleyen ve karalayan bir parti değiliz. Dertlere derman olmak için dolaşan bir siyasi partiyiz. Sorumluluğumuzun bilinci içerisinde hareket ediyoruz. Bayrağımıza, toprağımıza, ulusal birliğimize bağlı olan; inançlarımıza saygı gösteren Türkiye’yi ayrıştıran değil, bütünleştiren bir hava içerisinde dolaşıyoruz. Özellikle gençler arasında çok etkili olduğumuzu görüyorum. İşçi, esnaf ve özellikle sanayide çalışan gençlerde, köydeki gençlerde, gecekondudaki gençlerde ve üniversite gençlerinin bir bölümünde çok da iyi bir noktadayız. Çünkü biz gençlerin ne istediğini biliyoruz. 2 yılda 1 milyon 850 bin kilometre yol yapmak kolay değil. Doğu’dan, Batı’da, Kuzey’de, İç Anadolu’da, Ege’de, Akdeniz’de basmadığımız yer; çalmadığımız kapı; sıkmadığımız el kalmadı. Dolaşmaya devam edeceğiz. Dolaştıkça keyif alıyoruz. Mutlu olduğum an şu ki: Bugüne kadar Türkiye’nin her noktasına gittim, her siyasi görüşe dokundum ve en ufak bir şekilde tepki almadım. Yurttaşlarımızın oy verip vermemeleri kendi tercihleri ama bizi saygı ve sevgiyle karşıladılar. Ben bütün yurttaşlarıma ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yarın Çorlu’da olacağım. Cumartesi Trabzon’da, pazar günü de Eskişehir’de olacağım” açıklamasında bulundu.

“Her inanca saygı duyuyoruz”

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson’a İncil armağanında bulunduğunu belirten Sarıgül, “İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e yapılan bu menfur olayı gerçekten bütün dünya İslam alemine karlı yapılmış bir olay olarak görüyorum ve barış, özgürlük, demokrasi, insan hakları, bireyin mutluluğu, inançlara saygı diyen AB ve NATO üyesi ülkelerin bu konuda açıklama yapmaması gerçekten son derece düşündürücüdür. Biz İsveç Başbakanı’na İncil hediye gönderdik. Her inanca saygı duyuyoruz. İslam dünyası olarak hoşgörüden yanayız. İslam dünyası sevgidir. İslamiyet’te asla zorlama olmaz. Biz başkalarının inançlarına nasıl saygı duyuyorsak başkalarının da bizim inançlarımıza saygı bekleriz” dedi.