TDP Genel Başkanı Sarıgül: 'Büyük şehirlerde binlerce konut kiraya verilmiyor, fiyatlar yükseliyor'

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “İnsanlar ev bulamadılar, yabancılara ev satıldı. Büyük şehirlerde binlerce konut kiraya verilmiyor, fiyatlar yükseliyor” dedi.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, partisinin genel merkez binasında yapılan gündem değerlendirme toplantısında önemli konulara dikkati çekti. Toplantıda açıklamalarda bulunan Sarıgül’ün gündeminde, Türkiye’nin ekonomik sorunları yer aldı.

Türkiye ekonomisinin yerli üretimle yükseleceğini ifade eden Sarıgül, “Bu yıl pahalılık, geçim sıkıntısı ve yüksek faturalar yılıydı. Hayat pahalılığını önlemenin yolu marketten değil tarladan geçtiğini görmezden geldiler. Diyoruz ki; tarlada üretim, fabrikada üretim, kamuda dürüst yönetim. Aralık ayında açıklanan asgari ücret yürürlüğe girmeden geçen sene açlık sınırının altında kaldı. Temmuzda ısrarlarımız sonucu arttırıldı. Marketleri adım adım takip ediyorum. Dün gittim ve baktım etiketler bir hafta sonra değişecek mi diye onları adım adım takip ediyoruz” diye konuştu.

“Hoş geldin yerli malı, yurdun malı”

Türkiye’de geçen sene ciddi bir barınma krizi yaşandığını dile getiren Sarıgül, “İnsanlar ev bulamadılar, yabancılara ev satıldı. Büyük şehirlerde binlerce konut kiraya verilmiyor, fiyatlar yükseliyor. Geçen sene önemli gelişmelerden bir tanesi oldu. İlk yerli otomobil TOGG üretildi. TOGG yerlidir. Sanayi hakkı Türkiye Cumhuriyeti’nin yatırımcılarına aittir. Mülkiyet hakkı Türk girişimcilerine aittir. Onurla ve gururla diyorum ki; İtalyan arabalarına, Fransız arabalarına, Alman arabaları ve Japon arabalarına güle güle, hoş geldin yerli malı, yurdun malı” ifadelerini kullandı.

“Ülkemizde bulunan Suriyeliler NATO üyesi ülkeleri arasında nüfusları oranında paylaşılmalı”

Sarıgül şöyle devam etti:

“Kılıçdaroğlu başörtü yasası çıkartalım dedi, Erdoğan’da referandum teklif etti. Biz de ’Referandumda sadece kadınlar oy kullansın’ dedik. Erkekler kadınların giyim kuşamı üzerinden elinizi çekin. Türkiye’de dünyada ilk defa kadınlara seçme ve seçilme hakkını veren Mustafa Kemal Atatürk. 56 İslam ülkesi içerisinde bugün bu sohbetleri yapabiliyorsak, demokrasi dediği için, Cumhuriyet dediği için bu toplantıları yapabiliyoruz. Ülkemizde bulunan Suriyeliler NATO üyesi ülkeleri arasında nüfusları oranında paylaşılmalı, aksi takdirde bu iki ülkenin NATO’ya girmesine onay vermemeliyiz. Af konusunu gündeme getirdik, bugüne kadar 88 tane cezaevi önüne gittim. Af çağrımız, af çıkana kadar çalışacağım. Esnaflara bir kere sicil affı verilmesi lazım. En az 20 bin engelli atama bekliyor. Engellilere her zaman atama yapacağız diye söyleniyor ama engellilerimiz evinde oturuyor, atama yapılması şart.”