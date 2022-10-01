TDP Genel Başkanı Sarıgül: 'Devletten yardım almadan kendi yağımızda kavruluyoruz'

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin il başkanları toplantısında konuşarak, “Devletten yardım almadan kendi yağımızda kavruluyoruz” dedi.

Türkiye Değişim Partisi, Ankara’da bir otelde İl Başkanları Danışma ve Değerlendirme Toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan TDP Genel Başkanı Sarıgül, “Bu toplantılar hem sevincimizi paylaşmamızı sağlıyor hem de bize nereden nereye geldiğimizi değerlendirme imkanı veriyor” diye konuştu.

“Gündeme getirdiğimiz konular yasalaştı”

Bugüne kadar gerek şahıslardan gerekse devletten bir tek kuruş para almadıklarını savunan Sarıgül, “Kendi imkanlarıyla kendi yağıyla kavrulan partiler arasında birinci durumdayız. Bir yılda 980 bin kilometre yol yaptık her gittiğimiz yerde sevgiyle muhabbetle karşılaştık. Bizim gündeme getirdiğimiz birçok konu yasallaştı birçok konu da yasallaşmak üzere. Sosyal konut hamlesini başlatan sosyal konut konusunda Türkiye’de ilk defa uzun uzun bahseden özellikle de ekilmeyen biçilmeyen hazine arazilerinin tarım amaçlı kullanılması şartıyla bütün Anadolu’ya dağıtılmasını arzu eden parti Türkiye Değişim Partisi oldu. Emniyet mensuplarımızın promosyon konusunu ısrarla gündeme getiren parti Türkiye Değişim Partisi oldu. Şu andaki ittifaklar kurulan masalar dahil olmak üzere görünen ve söylenen her şey değişebilir. Temaslarımıza devam ediyoruz. Kimse yanlış hesap yapmasın” ifadelerini kullandı.