TDP Genel Başkanı Sarıgül: 'Muhtarlarımızın belediye meclisi üyesi olmaları lazım'

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Muhtarlarımızın mutlaka belediye meclisinin doğal üyesi olması lazım" dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Beşiktaş Ulus’ta bulunan evinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Burada basın açıklaması yapan Sarıgül, açıklamalarda bulundu.

"Muhtarlarımızın mutlaka belediye meclisi üyesi olmaları lazım"

Sarıgül, Muhtarlar Günü’ne vurgu yaparak, "Bugün Türkiye’de Muhtarlar Günü. Muhtarlarımız demokrasinin ilk basamağıdır. Vatandaşlarımızın ilk müracaatta bulunduğu merci muhtarlarımızdır. Muhtarlarımızla uzun yıllar beraber çalıştım. Muhtarlarımız aralıksız olarak 24 saat görev yaparlar. Kamu kurum ve kuruluşlarında bütün hizmetlerin durduğu anda muhtarlarımız yine görevinin başındadır. O nedenle, muhtarlarımızın mutlaka belediye meclisinin doğal üyesi olması lazım. Belediye meclisi üyesi olmalılar ki, mahallesindeki sorunları, çevreyle, sağlık, eğitimle, engellilerle, emeklilerle, kültürle ve inanç merkezlerimizle ilgili bütün problemleri rahatlıkla belediye meclisinde dile getirsinler. Türkiye Değişim Partisi olarak bu konudaki çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Önümüzdeki günlerde de kanun teklifini hazırlayacağız. Muhtarlarımız belediye meclisi üyesi olurlarsa belediye seçimleri daha demokratik olur. Muhtarlarımız bağımsız seçildikleri için, belediye meclisinde temsil edilmeleri ile birlikte o belediye meclisi daha şeffaf, katılımcı ve demokratik olur. O belediye meclisleri, hiçbir şekilde siyasallaşmadan ülkelerine ve bölgelerini çok güzel bir şekilde hizmet ederler" dedi.

"Esnaflarımıza af çıkmalı"

Pandemi koşulları nedeniyle çek ve senetlerini ödeyemeyen esnafın affedilmesi için çağrıda bulunan Sarıgül, "Önemli konularımızın bir tanesi de pandemi koşulları münasebetiyle esnaflarımızın sıkıntıları oldu. Çeklerini, senetlerini ödeyemediler. Ödeme güçlüğüne düştüler. Esnaflarımız dürüsttür, güvenilirdir, Türkiye’nin orta direğidir" diye konuştu. Bir kereye mahsus olmak üzere sicil affı çıkarılması önerisinde bulunan Sarıgül, "Esnaflarımıza sicil affı çıkarsa ticaretin çarkları daha iyi dönecek, esnaflarımız son derece mutlu olacak" dedi.

"Sporda ekonomik milliyetçilik şart"

Konuşmasının devamında futboldaki yabancı sayısına değinen TDP Genel Başkanı Sarıgül, "Maçları izlediğim zaman da inanın ki yüreğim paramparça oluyor. Uzun yıllar futbolun içinde bulunan biri olarak şunu ifade etmek istiyorum, sahalarımıza baktığımız zaman moralimiz bozuluyor. İstiklal Marşımız okunduğu zaman takımlara baktığınızda ne ruhunu anlayan ne de enerjisini anlayan var. Çünkü sahada oynayan oyuncuların aşağı yukarı tamamına yakını yabancı. Geçtiğimiz 2 sene içerisinde 300’e yakın yabancı futbolcu büyük kulüplerimize gelmiş ve gitmiş. Bunların maliyeti yaklaşık olarak 800 milyon dolara yakın. Dolayısıyla, sporda mutlaka bir ekonomik milliyetçilik yapmak şart. Spor müsabakalarında 3 tane yabancı, 8 tane Türk olması lazım. Böyle olduğu zaman ülke futbolu daha fazla kalkınır. Bugün maçları izleyen seyircilerimiz bile kendi takımının ilk 11’ini saymada zorlanıyor. O nedenle mutlaka futbolda 8 yabancı kuralı değişmeli, 8 Türk oyuncu oynamalı, 3 tane de yabancı gelmeli. O yabancılar da mutlaka kaliteli olmalı. Bütün taraftarları ve futbol otoritelerini bu konuda geniş çaplı bir araştırma yapmaya, futbol federasyonunu da bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.