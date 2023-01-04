TDP Genel Başkanı Sarıgül: 'UEFA'ya çağrıda bulunalım, ofsaytı kaldıralım'

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “UEFA’ya çağrıda bulunalım, ofsaytı kaldıralım. Futbol hızlı, heyecanlı ve hareketli olsun" dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İstanbul Ulus’ta bulunan çalışma ofisinde basın toplantısı gerçekleştirdi. Gündeme ilişkin konuşan Sarıgül, son zamanda futboldaki hakem hatalarına ilişkin çözüm yolunun radikal değişim kararlarından geçeceğini söyledi.

"Ofsayt kuralı bir emek hırsızlığı"

Ofsaytın bir emek hırsızlığı olduğunu savunan TDP Genel Başkanı Sarıgül, “Aylardan beri açıklamada bulunuyorum. Özellikle bir kez daha UEFA’ya çağrıda bulunuyorum. Sivasspor’un maçı, Antalyaspor’un maçı, nedir 10 santim futbolcumuzun ayağı önde, 5 santim ayağı önde olduğu için ofsayttan verilmeyen goller var. Dolayısıyla büyük bir emek hırsızlığı var. O nedenle gelin UEFA’ya çağrıda bulunalım, ofsaytı kaldıralım. Futbol hızlı, heyecanlı ve hareketli olsun. 90 dakika oynuyorsunuz. Ayağınız 5 santim içeride olduğu için ofsayttan verilmeyen goller futbolun kalitesini bozuyor. Hakemlerimiz arasında ayrıcalık oluşturuyor ve Futbol Federasyonu çok zor durumda kalıyor. Gelin, emek hırsızlığını ortadan kaldıralım. Ofsaytı kaldıralım. Hızlı futbol, heyecanlı futbol, enerji dolu futbol sahalarımızda olsun. Sahalarımızda futbolcularımız hızlı oyunla coşsunlar, seyircilerimiz de büyük enerjiyi ve heyecanı bulsunlar. Ne Fenerbahçe’nin ne de Galatasaray’ın ofsayt kelimelerine ihtiyacı var. Gelin UEFA’ya çağrıda bulunalım, ofsaytı kaldıralım” diye konuştu.