TDP Genel Başkanı Sarıgül'den cezaevi önünde af çağrısı

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde af çağrısında bulundu. Sarıgül, 'Devletimize karşı işlenen suçlar, özellikle esrar ve uyuşturucu baronları, kadınlara ve çocuklara karşı işlenen suçların dışındaki binlerce anne ve baba toplumsal barış, kardeşlik hukukunu bekliyor' dedi.

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  • 27.04.2022 20:57
  • Güncelleme: 27.04.2022 23:41
TDP Genel Başkanı Sarıgül'den cezaevi önünde af çağrısı
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde af çağrısında bulundu. Sarıgül, “Devletimize karşı işlenen suçlar, özellikle esrar ve uyuşturucu baronları, kadınlara ve çocuklara karşı işlenen suçların dışındaki binlerce anne ve baba toplumsal barış, kardeşlik hukukunu bekliyor” dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ve parti yöneticileri 9 Nisan’da başladığı af çağrısı için bugün saat 11.30 Bakırköy Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu’na geldi. Sarıgül mahkum yakınlarını dinledi ve bir süre onlarla sohbet etti. Mustafa Sarıgül daha sonra cezaevi önünde basın açıklamasında bulundu.

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“Binlerce anne ve baba kardeşlik hukukunu bekliyor”

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 9 Nisan’da af çağrısında bulunduğunu belirterek, “Affın gerekçesine şöyle bir baktığımız zaman toplum şu anda son derece gergin, cezaevleri alabildiğine dolu, 10 kişilik koğuşlarda adeta 20-25 kişi kalmakta, 2 binin üzerinde çocuk anneleriyle birlikte kader mahkumları muamelesi görmekte. Yargılama konusunda pandemi koşulları nedeniyle hızlı yargılanmalar olduğu, yargılanma konusunun biraz daha hassas olması gerektiği konusunda da değerli bilgilere sahibiz. Toplum çok gergin, ekonomik sıkıntılar, büyük mutsuzluk var. O nedenle bayrağımız, toprağımız, ulusal bilincimiz için gerçekten toplumsal bir barışa ihtiyaç var. Devletimiz gücünü, şefkatini, sevgi dolu kucağını; içerdeki mahkumlara mutlaka açmalıdır. Hiçbir siyasi parti gözetmeden toplumsal barışa ihtiyaç var, bu nedenle af çağrısında bulunuyorum. Anneler, çocuklar ve büyükler için affet güzel Türkiye’m inanıyorum ki kamu vicdanı böylesine bir affı bekliyor. Devletimize karşı işlenen suçlar, özellikle esrar ve uyuşturucu baronları, kadınlara ve çocuklara karşı işlenen suçların dışındaki binlerce anne ve baba toplumsal barış, kardeşlik hukukunu bekliyor” ifadelerini kullandı.

İHA

SHA Editör
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