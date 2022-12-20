TDP lideri Sarıgül: 'Bir başka siyasi, bir başka partiyi popülist politika yaparak dışarıdan yönetmeye kalkmamalıdır'

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “Her partinin kendi kuralları vardır, kendi tüzüğü vardır. Bir başka siyasi, bir başka partiyi popülist politika yaparak dışarıdan yönetmeye kalkmamalıdır” dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin genel merkez binasında basın açıklaması yaptı. Sarıgül’ün gündeminde TDP’nin 2’nci yılının kuruluş yıldönümü, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen mahkumiyet cezası, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı açıklamalar ve 2023’te yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri yer aldı.

“Biz seçimle gelenlerin seçimle gitmesini arzu ederiz”

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen ceza kararı hakkında açıklamalarda bulunan Sarıgül, “Biz seçimle gelenlerin seçimle gitmesini arzu ederiz. Siyaset adamları zaman zaman o psikolojiyle birlikte arzu etmedikleri bazı kelimeleri kullanabilir. Kaldı ki milletvekillerin, bakanların, genel başkanların konuşmalarına bakarsanız, o kelime de çok hafif bir kelime olarak kalıyor. Biz TDP olarak, seçimle gelerek seçimle gitmesini arzu ederiz. Seçimle gelen hukuk yoluyla gitmemesi lazım. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın arkasında nasıl durduysam bugün Ekrem İmamoğlu’nun arkasında da aynı şekilde duruyorum” diye konuştu.

“Bir başka siyasi, bir başka partiyi popülist politika yaparak dışarıdan yönetmeye kalkmamalıdır”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı “bir parti başka bir partinin içişlerine karışamaz. Her partinin kendi kuralları vardır” sözüne ilişkin değerlendirmede bulunan Sarıgül, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İYİ Partiye yönelik ‘kimse bir başka siyasi partinin içişlerine karışmamalıdır’ sözünü son derece anlamlı, değerli ve doğru buluyorum her partinin kendi kuralları, kendi tüzüğü vardır. Bir başka siyasi, bir başka partiyi popülist politika yaparak dışarıdan yönetmeye kalkmamalıdır” değerlendirmesinde bulundu.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 2023’te yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili hangi ittifakta yer alacaklarının son saniyeye kadar belli olmayacağını ifade ederek,

“Siyasette 24 saati bırakın, son 1 saat bile son derece önemlidir. Seçime kadar daha çok şey değişir ama kesin olan bir şey vardır ki; kim demokrasi adına, bağımsızlık adına, özgürlük adına, inançlara saygılı laiklik adına, parlamenter sistem adına güçlü, tarafsız bir Cumhurbaşkanı ve güçlü bir yargı istiyorsa TDP’ye gelmeden o yolu bulamazlar. 14 Mayıs akşamı seçimler bittiğinde ülkeyi yönetecek kadroları çerisinde TDP yer alacaktır” ifadelerini kullandı.