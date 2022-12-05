TDP Lideri Sarıgül: 'Kadınların ve gençlerin önünü kesen, siyasi partilerin genel merkezinde olan siyaset baronları ve delege ağaları'

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Kadınların ve gençlerin önünü kesen kim? Kadınların ve gençlerin önünü kesen, siyasi partilerin genel merkezinde olan siyaset baronları ve delege ağaları" dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin genel merkez binasında basın açıklaması yaptı. Sarıgül’ün gündeminde, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla Türk kadınının seçme ve seçilme hakkının 88’inci yıl dönümü yer aldı.

Kadınların temsiliyetinde istenilen seviyeye çıkılamadığını söyleyen TDP Genel Başkanı Sarıgül, “88 yıl önce bugün, Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanındı. Kadınların siyasette temsili aradan geçen 88 yıla rağmen maalesef istenilen düzeye ulaşmadı. TBMM’deki kadın oranımız son derece düşük, demek ki kota koyarak kadının siyasetteki ağırlığını sağlayamazsınız. Kadınların ve gençlerin önünü kesen kim? Kadınların ve gençlerin önünü kesen, siyasi partilerin genel merkezinde olan siyaset baronları ve delege ağaları” diye konuştu.

Mustafa Kemal Atatürk’ün, birçok Avrupa ülkesinden önce Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı vermesine atıfta bulunan Sarıgül, “88 yıl önce bugün İsviçre’den, Belçika’dan, Danimarka’dan ve birçok Avrupa ülkesinden önce Mustafa Kemal Atatürk kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkı vermiş. Bu büyük bir onur, gurur ve büyük bir şekilde ileriyi görmedir. 56 İslam ülkesi içinde demokrasi diyorsak, barış diyorsak, güçlü bir ordumuz varsa; her şeye rağmen her türlü talimattan haberdar, ayakta kalan, barış üzerine kurulan bir ordumuz varsa bunu da Mustafa Kemal Atatürk’ün almış olduğu demokrasi, Cumhuriyet ve inançlara saygılı laikliğe borçluyuz” ifadelerini kullandı.

"Türkiye Değişim Partisi olarak tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü meclis, bağımsız yargı istiyoruz"

TBMM’nin yetkilerinin artırılmasını desteklediğini ifade eden Sarıgül, "6’lı masanın anayasa taslağını arkadaşlarımla inceledik. Türkiye Değişim Partisi olarak, bir kişinin tek başına koskoca bir ülkeyi yönetmesini doğru bulmuyoruz. TDP olarak tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü meclis, bağımsız yargı istiyoruz. Bu açılardan bakınca 6’lı masa, TDP’nin programında ne varsa yüzde 90’ını almış oraya yazmış. 6’lı masa, TBMM’nin yetkilerini artırarak güçlendirmek istiyor. Biz TBMM’nin yetkilerinin artmasını destekliyoruz ama yeterli görmüyoruz. Meclisi asıl güçlendirecek olan milletvekilleridir, teşkilatlardan gelen arkadaşlardır. Bir milletvekilinin gücünü belirleyen nasıl seçildiği ve arkasındaki seçmenin desteğidir. Bizim teklifimiz milletvekili adaylarını partiye kayıtlı üyelerin seçmesidir. Demokrasimizi, liderler demokrasisi olmaktan çıkaracağız. Genel başkanlara bağlı milletvekili değil, halka bağlı milletvekilleri gelecek. Genel başkana yakın olmayın, önce Allah’a sonra, millete yakın olun" açıklamalarında bulundu.