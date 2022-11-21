TDP lideri Sarıgül: '(Pençe-Kılıç Harekatı) Bu mücadeleyi yapan devlet güçlerine herkesin destek olması lazım'

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Pençe-Kılıç Hava Harekatı’na ilişkin, “Silahlı saldırıya maruz kalan her devletin yaptığını ve yapması gerekeni yapıyoruz. Bu mücadeleyi yapan devlet güçlerine herkesin destek olması lazım” dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin genel merkez binasında basın açıklaması yaptı. Sarıgül’ün gündeminde Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan hava harekatı yer aldı. Terör hedeflerine yönelik hava hareketini başlatan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne başarılar dileyen Sarıgül, “Çocukları, kadınları masum sivil insanları, askerimizi, maalesef polisimizi şehit eden bir terör örgütüne karşı mücadele veriyoruz. Sınırlarımızı, topraklarımızı, insanlarımızı ve ülkemizi koruyoruz. Silahlı saldırıya maruz kalan her devletin yaptığını ve yapması gerekeni yapıyoruz. Bu mücadeleyi yapan devlet güçlerine herkesin destek olması lazım” diye konuştu.

“Kalleş olan Amerika’dır”

Sarıgül, bazı devletlerin Türkiye’yi ülke sınırlarıyla ve komşularıyla problemli bir havaya sokmak istediklerini ve bu devletlerin Türkiye’nin bölünmez bütünlüğü üzerinde sinsi planları olduğunu iddia ederek, “Hiçbir muhalefet partisinin söylemeye cesaret edemediği bir konunun da altını çizmek istiyorum Kürt yurttaşlarım ve Türk yurttaşlarım kardeştir. Kalleş olan Amerika’dır” ifadelerini kullandı.

“TBMM sadece bir binadan ibaret”

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) başkanlık divanında Türkiye’nin en genç milletvekili olarak görev yaptığını ve görev yaparken sayısız toplantılara şahit olduğunu belirten Sarıgül, sözlerine şöyle devam etti:

“TBMM yüceliğine toz kondurmam mümkün değildir. Çünkü demokrasi hepimize lazımdır. Ancak üzülerek görüyorum ki; TBMM halkın güven kapısı olmaktan, huzur kapısı olmaktan çıkıyor adeta yürütmenin noteri haline gelmiş vaziyette bir meclis denetim yapamıyor, kendi iradesiyle maalesef yasa çıkaramıyor ve bir meclis bütçe yapamıyor. Ülke sorunlarını konuşamıyor. Sorunlara bir meclis çözüm bulamıyorsa kendisinden bekleneni yapmaktan uzaklaşmış demektir. Üzülerek söylüyorum ki; TBMM sadece bir binadan ibaret. Demokrasi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurum ve kurullarıyla tecelli etmiyor.”