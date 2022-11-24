TDP lideri Sarıgül, Yunanistan'a sert sözlerle seslendi

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Edirne’de düzenlediği basın toplantısında Yunanistan’a sert sözlerle seslendi.

Edirne’de bir otelin toplantı salonunda gazetecilerle bir araya gelen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Edirne’den Yunanistan’a seslendi. Yunanistan Başbakanı Kiriyakos Miçotakis’in Türkiye’yi hedef alan sözlerine sert tepki gösteren Sarıgül, “İzmir’de 100 sene önce dedelerine gerekli mesajı verdik, Türk insanının sabrını taşırma” dedi.

Sarıgül, açıklamasında Yunanistan Başbakanı Kiriyakos Miçotakis’e şu sözlerle seslendi: “Ey Miçotakis Amerika’ya güvenme Türkiye ile dost olmaya çalış. Biz sana barış eli uzatıyoruz, sen bize yumruğunu sıkıyorsun. Şunu bil ki, ayıdan post, Amerika’dan dost olmaz. Amerika’yı bırak, Türkiye ile dost olmak senin hayrınadır. 100 sene önce İzmir’de atalarına, dedelerine gerekli mesajı verdik. 100 sene öncesine bak, akıllı ol. Türk insanının sabrını taşırmasın.”