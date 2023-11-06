TDV '1 İyilik 1 Fidan' kampanyasıyla yıl sonuna kadar 800 bin fidan dikecek

Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ortaklığında Antalya’nın Alanya ilçesindeki Güzelbağ bölgesinde fidan dikim töreninde gerçekleştirildi.

“1 İyilik 1 Fidan” projesi çerçevesinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) tarafından Türkiye Diyanet Vakfına emanet edilen fidanlar Antalya’nın Alanya ilçesindeki Güzelbağ bölgesinde düzenlenen tören sonrasında dikildi.

Törende konuşan Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin, “Bugün burada DİTİB tarafından Türkiye Diyanet Vakfımıza emanet edilen fidanların dikimini gerçekleştirdik. Gelecek nesillere daha ferah ve daha yeşil bir dünya bırakmak için fidan dikimlerini çok önemsiyoruz. Fidan, ağaç olmazsa olmazımız olan oksijenimizin ana kaynağıdır. Fidan dikmek aynı zamanda sadaka-i cariyedir” ifadelerini kullandı.

1 İyilik 1 Fidan projesi kapsamında bugüne kadar 680 bin fidanı toprakla buluşturduklarını ve 27 bini Kahramanmaraş’a olmak üzere, yıl sonuna kadar toplamda 800 bin fidanı toprakla buluşturmuş olacaklarını belirten Çetin, hayırsever bağışçılara ve iş birliğinden dolayı DİTİB ile Alanya Orman İşletme Müdürlüğüne teşekkür etti.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan fidan dikim törenine; DİTİB Essen Eyalet Birliği Ateşesi İbrahim Halil Karaman, DİTİB Essen Eyalet Birliği Başkanı Özkan Güler, Antalya İl Müftü Yardımcısı Talat Özmet, Alanya İlçe Müftüsü Dr. TDV Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürü Fatma Haral Efe ve İhsan Alkan Alanya Orman İşletme Müdürü Yücel Sönmez’in yanı sıra çok sayıda bağışçı ve gönüllü katıldı.