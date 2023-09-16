TDV, eğitim yardımlarında deprem bölgesine öncelik veriyor

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, yıl içinde 33 bin 883 öğrenciye eğitim desteği verildiğini bildirdi.

Türkiye Diyanet Vakfı ‘Eğitimle Değişir Dünya’ kampanyasıyla yurt içi ve yurt dışında binlerce öğrenciye eğitim desteği veriyor. Hayırseverlerin katkılarıyla yıl içinde 33 bin 883 öğrenciye eğitim desteği verdiklerini bildiren Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından yurt içi eğitim faaliyetlerinde deprem bölgesini öncelediklerini belirtti.

Deprem bölgesindeki öğrencilere yönelik eğitim yardımlarının artarak devam ettiğini söyleyen İzani Turan, “Depremden zarar gören öğrencilerimize maddi ve manevi destek veriyoruz. 11 ildeki öğrencilere yönelik ayrıca bir kampanya başlattık. Bu kampanyamızla birlikte deprem bölgesinde eğitim faaliyetlerinin devam etmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. 11 ildeki şubelerimiz ve eğitim koordinatörlüğümüz üzerinden depremzede öğrencilerin eğitim hayatını devam ettirmesi için ayrı bir hassasiyet gösteriyoruz. Yurt içindeki eğitim yardımlarımızda deprem bölgesindeki kardeşlerimizi önceliyoruz. Bunun yanında 81 ilimizde desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere de yardımlarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Eğitimi önceleyen bir vakıf olduklarını belirten Turan, “İlk emri ‘Oku’ olan bir dinin mensupları olarak, 12 farklı burs programıyla her yıl yurt içinden ve yurt dışından binlerce öğrenciye yurt, burs, kurs imkânı sağlıyoruz. Ortaöğretim, lisans ve lisansüstü seviyelerde yerli ve uluslararası öğrencilere destek vererek, geleceği imar edecek gençlerin hayallerinin gerçekleşmesine destek oluyoruz” dedi.

114 farklı ülkeden öğrenciye eğitim imkanı eğitim faaliyetleri kapsamında başta Türkiye olmak üzere dünyanın 114 farklı ülkesinden öğrenciye eğitim imkânı sundukları bilgisini veren Turan, “Bilimin-ilimin izinde gençleri hayırseverlerimizin emanetleriyle destekliyoruz. Bu kapsamda yükseköğrenim öğrenci yurtları, öğrenci evleri, anaokulu, kolej ve üniversite gibi eğitim kurumları açıyor; uluslararası imam hatip lisesi, uluslararası öğrenci ve uluslararası ilahiyat programları ve yurt dışı eğitim kurumlarımız ile dünyanın 114 farklı ülkesinden öğrencilere eğitim imkânı sunarak milletler arasında gönül köprüleri kuruyoruz” ifadelerini kullandı.

Turan, yurt içi ve yurt dışı burs programlarından şu anda toplamda 5 bin 7 öğrencinin faydalandığını açıkladı. 15 ülkede 31 eğitim projesine de destek verdiklerini belirten Turan, bu projelerden 10 bin 600 öğrencinin yararlandığını kaydetti. Turan, gençlerin geleceğe daha iyi hazırlanmalarını sağlamak amacıyla eğitim faaliyetleri ve çeşitli destekleri genişleterek sürdüreceklerini aktardı.

Şehit-gazi yakını öğrencilere, hafızlara, afetzedelere destek

Eğitimde destek konusunda pozitif ayrımcılık yaptıklarına da değinen Turan şöyle devam etti:

“Vakfımız hafızlık yarışmalarında dereceye giren öğrencilere, afetlerde zarar gören ailelerin çocuklarına, şehit-gazi yakınlarına, yurtlarımızda barınan ve eğitim programlarımıza devam eden öğrencilere burs ve eğitim desteği de vermektedir.”

Turan, yapılan bağışlarla öğrencilerin konaklama, yemek ve kırtasiye gibi birçok ihtiyacının karşılandığını kaydetti.