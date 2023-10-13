TDV Genel Başkanı Turan'dan Kur'an-ı Kerim'i yakanlara tepki: 'Kitap yakan, kutsalı yakan katillerdir'

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde düzenlenen "Hediyem Kitap Olsun" programında konuşan TDV Genel Müdürü İzani Turan, "Biz ihya hareketinin neferleriyiz. Kitap yakan, kutsalı yakan katillerdir" dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) “Hediyem Kitap Olsun” kampanyası çerçevesinde, Tekirdağ’da Namık Kemal Üniversitesi öğrencilerine kitap desteği verilmesi amacıyla üniversite rektörlük konferans salonunda program düzenlendi. Programa Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Tekirdağ İl Müftüsü Mustafa Soykök, TDV gönüllüsü, aynı zamanda Diriliş Ertuğrul Dizisi oyuncusu Melikşah Özen ve sanatçı Hasan Özer katıldı.

Programda konser ve söyleşi düzenlenirken, söyleşiden sonra İzani Turan kürsüde açıklamalarda bulundu. Turan, "Biz 15 ana kategoride 55 alt kategoride bu kitapları hazırladık. Kitaplarımızı bin 682 kitap arasından temin ettik. Bu kitapların arasında çocuklarımıza yönelik kitaplarımız var. Gençlere, kadınlara ve herkese yönelik setler oluşturduk. Çalışmamız sadece Türkiye içerisinde değil. Dünyanın dört bir yanında ulaşmadığımız bir insan, kapısını açmadığımız bir ev ve yarasına merhem olmadığımız bir gönül kalmayacak" diye konuştu.

Avrupa’da bazı ülkelerde Kur’an-ı Kerim yakılması olaylarına dikkati çeken Turan, bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğuna da vurgu yaparak, "Biz ihya hareketinin neferleriyiz. Kitap yakan, kutsalı yakan katillerdir, katil ruhlu insanlardır. Biz, diriltmeye geldik. Bir insanın diriltilmesi bütün insanlığın diri tutulmasına eştir diyen bir anlayışın mensuplarıyız. Onun için biz kimsenin kutsallarına dokunmayız. Çünkü kutsala dokunanların her türlü kutsalına ve mahremine dokunulur. Mahremimize dokunulmasın diye dil de uzatmayız. İnsanlıktan nasibi olmayanlar ancak kutsallara el uzatır, dil uzatır ve hakaret eder. İnsanlıktan küçücük nasibi olanlar kutsallara saygı ve hürmet duyar. Biz istiyoruz ki neslimiz kitaplarla dirilsin" dedi.

Açıklamaların ardından Kur’an-ı Kerim okundu, ilahiler seslendirildi. Programın sonunda öğrencilere kitap dağıtıldı.