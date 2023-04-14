TDV Genel Müdürü Turan: 'Yaralar sarılıncaya kadar tüm gücümüz ve imkanımızla deprem bölgesindeyiz'

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan, “Türkiye Diyanet Vakfı olarak yaralar sarılıncaya kadar tüm gücümüz ve imkanımızla deprem bölgesinde olmaya devam edeceğiz” dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı ilk andan itibaren bölgede yardım faaliyetlerini devam ettiren Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Ramazan ayıyla birlikte yardımlarını bölgeye yoğunlaştırdı. TDV, Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliği ile yürüttüğü Ramazan faaliyetlerinde depremden etkilenen illere 500 mescit çadır, 41 iftar ve sahur çadırı kurdu.

Deprem bölgesindeki faaliyetleri hakkında bilgi veren TDV Genel Müdürü İzani Turan, depremin yaşandığı ilk andan itibaren bölgede olduklarını ve Ramazan’la birlikte yardım faaliyetlerini arttırarak devam ettirdiklerini söyledi. Ramazan’da iftar ve sahur ikramlarının yanında gıda paketi, hijyen paketi, alışveriş yardım kartı, bayramlık, Kur’an-ı Kerim ve kurban eti dağıtımı da yaptıklarını ifade eden Turan, “1 milyon 681 bin 200 depremzedeye iftar ve sahur ikramında bulunduk. Bunun yanında 100 bin gıda paketi, 100 bin hijyen paketi, 34 bin alışveriş kartı, 17 bin bayramlık, 47 bin 845 Kur’an-ı Kerim ve 2 bin 442 adak kurbanın dağıtımını gerçekleştirdik. Hayırseverlerimizin destekleriyle bu yardımlarımız artarak devam ediyor” dedi.

Ramazan ayı boyunca “Kardeşlerini unutma beklenen sensin” temasıyla yardımlarını sürdürdüklerini söyleyen Turan, “Türkiye Diyanet Vakfı olarak yaralar sarılıncaya kadar tüm gücümüz ve imkanımızla deprem bölgesinde olmaya devam edeceğiz. Devletimizin deprem bölgesinde inşa etmeye başladığı kalıcı konutlara depremzedeler yerleştiğinde de üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Ramazan’ın manevi ikliminden depremzede kardeşlerimiz istifade etsin diye tüm imkanlarımızı bölgeye seferber ettik. 500 mescit çadırımızda teravih namazları kılınıyor ve gün boyu etkinlikler yapılıyor” şeklinde konuştu.

“Bin 583 tır ve 434 kamyoneti deprem bölgesine ulaştırdık”

Bugüne kadar deprem bölgesinde yaptıkları faaliyetler hakkında da konuşan Turan, şunları söyledi:

“İnsani yardım çalışmalarımız kapsamında içerisinde temel ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı bin 583 tır ve 434 kamyoneti deprem bölgesine ulaştırdık. Vakfımız tarafından icra edilen beslenme ve insani yardım çalışmaları kapsamında görevli ve gönüllülerimizi deprem bölgelerine sevk ettik ve söz konusu çalışmalar için mobil ikram araçları, mobil mutfak araçları, koordinasyon araçları başta olmak üzere 515 araçla hizmet verdik. Beslenme çalışmaları kapsamında aşevleri, mobil mutfak ve mobil ikram araçları ile depremzedelere sıcak yemek, çorba, kumanya, konserve gıda, su ve çay ikramı hizmetleri sunduk. Şu ana kadar 5 milyon 103 bin 461 depremzede ve sahadaki görevliler vakfımızın gıda ve beslenme imkanından faydalanmıştır. 3 bin 558 kişiye çadır ulaştırdık. Depremzedelerin temel ihtiyaçlarını karşılayacak 3 bin 600 konteynerin bölgeye ulaşması için çalışmalarımız sürüyor. 2 bin konteynerin kurulumunu gerçekleştirerek depremzede ailelere eşyalı olarak teslim ettik."

“Asılsız haberlere en güzel cevabımız gerçekleştirdiğimiz iyilik faaliyetlerimizdir”

Deprem bölgesinde bu zamana kadar yaptıkları yardımlara rağmen bazı odakların TDV’yi karalamak için asılsız haberler yaptığını aktaran Turan, sözlerine şöyle devam etti:

“Vakfımızın çalışmalarından ve deprem bölgesindeki emeğimizden rahatsız olan bazı odaklar asılsız haberlere yer vermektedir. Seçim sürecinde siyasi emelleri doğrultusunda vakfımızı karalayarak siyaset arenasında kullanmak isteyenlere en güzel cevabımız dün olduğu gibi bugün de gerçekleştirdiğimiz iyilik faaliyetlerimizdir. Bu odaklar, bilerek veya bilmeyerek vakfımızın yardım çalışmalarını hedef almakta ve deprem bölgesindeki ihtiyaç sahibi depremzede kardeşlerimize de zarar vermektedir. Vakfımıza yapılan bağışların kahiri ekseriyeti şartlı bağıştır. Vakfımızın en önemli hassasiyetlerinin başında bağışçılarımız tarafından yapılan şartlı bağışların belirtilen şartta kullanılması gelmektedir. Gelen şartlı bağışlar hayırseverlerimizin isteği üzerine cami bağışı ise camide, eğitim bağışı ise eğitim faaliyetlerimizde kullanılıyor. Deprem için vakfımıza gelen bağışlar hiçbir şekilde deprem yardımları dışında kullanılmamıştır. Basın etiğine ve meslek ilkelerine uygun şekilde davranmayarak asılsız haberler yapanlar, iddialarını ispatlamakla mükelleftir. İspatsız iddialarla yalan haberler yapan kişi ve kurumlar hakkında hukuki işlemleri yürüterek, tekzip sürecini başlattık. Asılsız haberler karşısında vakfımızın, hayırseverlerimizin, gönüllülerimizin ve ihtiyaç sahiplerinin hakları korunacaktır.”