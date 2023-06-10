TDV, kurban ibadetini gençlere aşılıyor

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) yardımlaşma ve dayanışma bilincinin gelişmesine katkı sağlayan kurban ibadetini gençlere aşılamak amacıyla “İlk Kurbanım İlk İyiliğim” sloganıyla yürüttüğü kampanyayı bu yıl da sürdürüyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile iş birliği içerisinde “Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş” temasıyla gerçekleştirilen vekaletle kurban kesim programı kapsamında gençlerin ilk kurban vekaletlerini almaya başlayan Türkiye Diyanet Vakfı, Kurban Bayramı’nda ihtiyaç sahiplerine görevli ve gönüllüler nezaretinde emanetleri ulaştıracak.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TDV Genel Müdürü İzani Turan, kurban ibadetinin, kardeşlik şuurunun pekişmesini, insanlar arasında paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma bilincinin gelişmesini sağlayan önemli bir yönü olduğunu vurguladı.

Bir milletin geleceği olan gençlere kurban bilincini aşılamak için “İlk Kurbanım İlk İyiliğim” sloganıyla yürütülen kampanyaya ilişkin bilgi veren Turan, “Kurban paylaşarak birbirimize yakınlaşmayı sağlayan bir ibadettir. Genç kardeşlerimizi kurban ibadetine teşvik etmek için yürüttüğümüz ‘İlk Kurbanım İlk İyiliğim’ kampanyamızı bu yıl da sürdürüyoruz. Gençlerimiz geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da kampanyamıza destek vererek yardımlaşma, toplumun farklı kesimleri arasında sevgi ve saygı duygularının güçlendirilmesine, iyiliğin yayılmasına vesile oluyor” dedi.

Gençlerin milli ve manevi değerlerine sahip çıkmasından bir hayli memnun olduklarını kaydeden Turan, “Vakfımızın tüm organizasyonlarında en ön safta geleceğimizin teminatı gençlerimiz yer alıyor. Deprem bölgesinde yaraların sarılması konusunda da genç görevli ve gönüllümüz ile bağışçılarımız bizim en büyük destekçimiz oldu. Vekaletle kurban kesim organizasyonumuzda da gençlerimiz bizim en büyük destekçimiz oluyor. Gençlerimizle gurur duyuyoruz. Bu vesileyle ilk kurbanını kesmeye hazırlanan her gencimizi ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin bayram sevincine ortak olmaya davet ediyoruz. Gençlerimizin emanet edeceği ilk kurbanlar deprem bölgesindeki kardeşlerimizin yaralarını saracak” diye konuştu.

Turan, kurban kesebilir durumda olan tüm vatandaşların bu müstesna ibadeti en doğru usulle ve en güvenli şekilde yerine getirebilmeleri için tüm imkanlarıyla çalıştıklarını kaydederek şöyle devam etti:

“Bağışların teslim alınmasından kurbanların kesimine ve dağıtımına kadar organizasyonun her aşamasını titizlikle takip etmektedir. Kurban kesimleri, vekalet sahiplerinin isimleri tek tek okunarak bizzat Diyanet İşleri Başkanlığımızda görev yapan hocalarımız ve Vakfımızın gönüllüleri nezaretinde yapılmaktadır.”

Bu yıl vekaletle kurban kesim hisse bedelinin yurt içi 5 bin 950 lira, yurt dışı 2 bin 750 lira olarak belirlendiğini hatırlatan Turan, bağış kanallarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

“Hayırseverlerimiz, ‘tdv.org’ ve ‘bagis.tdv.org’ adreslerinden online bağış ve TDV mobil bağış uygulamamızdan kurban bağışında bulunabilecekleri gibi il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, tüm PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla da bağışta bulunabilirler. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da Din Hizmetleri Müşavirlikleri, Ataşelikleri, Koordinatörlükler ve bu ülkelerdeki cami dernekleri ile din görevlileri vasıtasıyla kurban vekaletlerini güvenle emanet edebilirler.”