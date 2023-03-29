TDV, ramazan faaliyetlerini yalnızca deprem bölgesinde sürdürecek

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan, ramazan ayında yurt dışında çalışma yapılmayacağını, bütün proje ve faaliyetlerin yalnızca deprem bölgesi üzerinde sürdürüleceğini bildirdi.

TDV Genel Müdürü İzani Turan, vakfın faaliyetleri, projeleri ve çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye ilk giden STK’ler arasında olduklarını ifade etti. İlk andan itibaren sıcak yemek çıkardıklarını hatırlatan Turan, “Akabinde olayın vahametini görünce bütün alanlarla ilgili teşkilatlanmaya başladık. Burada tabii başta insani yardım olmak üzere insanımızın yardımına güçlü bir şekilde koşmuş olduk. Vakıf olarak sadece merkezlerde değil, ilçelerde, köylerde her yerde teşkilatlanarak insanımızın gücümüz yettiğince insanımızın yanında olmaya çalıştık, gayret ettik ve şu anda da devam ediyoruz” dedi.

Turan, deprem bölgesinde 18 bin Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV personelinin görev aldığını dile getirerek, “Bin 600 tır civarında yardımı bölgelere ulaştırdık. 430 kamyon hem insani yardım hem ilaç noktasındaki birtakım yardımları ulaştırdık. Aşağı yukarı 400 bin insanı bu dönemde yurtlarımızla, Kur’an kurslarımızla ve camilerimizle barındırdık ve bunların ihtiyaçlarını karşıladık” diye konuştu.

“Ramazanda 1 milyon insana yetişmek gibi bir amacımız var"

TDV’nin 11 deprem ilinde 41 yardım çadırı olduğunu anlatan Turan, şunları aktardı:

“Bugüne kadar mobil ikram araçlarımızla 4 milyona yakın insana sıcak yemek ikramında bulunmuşuz. Şu anda Ramazan-ı Şerif münasebetiyle 11 şehirde 11 büyük çadır açtık. Burada sadece ramazanda 1 milyon insana yetişmek gibi bir amacımız var. Şükürler olsun arkadaşlarımız cansiperane çalışıyorlar. 18 bin personelimiz ve 50 binin üzerindeki gönüllülerimizle bu hizmetleri yürütüyoruz. 3 bin 500, 4 bin konteyneri eşyasıyla beraber alana yerleştirmiş olacağız. Başından sonuna kadar bize ne düşüyorsa, milletimiz bize neyi emanet ettiyse, bizim hangi alanda ne kadar bulunmamız gerekiyorsa gücümüz nispetinde orada bulunacağız.”

“TDV ramazanda yalnızca yurt içinde faaliyet gösterecek”

Turan, vakıf olarak geçmiş yıllarda ramazan ayında farklı ülkelere giderek yardım faaliyette bulunduklarını hatırlatarak, şöyle devam etti:

“Bu sene milletimizle bir mutabakata vardık. Ramazanda bütün proje ve faaliyetlerimizi evimizin içerisine yani evimizdeki yangını söndürmeye yönelik olarak planladık. Ramazanda bütün enerjimizi, bütün planımızı deprem bölgesindeki kardeşlerimize hasretmiş olacağız İnşallah. 149 ülkede bizim faaliyetlerimiz vardı. Ama bu sene artık kendi derdimizle uğraşmamız, bizatihi kendimiz ayağa kalkacağız ki başkalarının elinden tutabilelim. O niyetle deprem bölgesinde olacağız.”

Nerede olursa olsun depremzedelere hep beraber kucak açacaklarını belirten Turan, “Ramazan münasebetiyle 2,5 milyon insanımıza yetişmeye çalışacağız. Bunların ötesinde hijyen yardımı, gıda yardımı, elbise yardımı ve hediye çeklerimiz var. İnsanımızın yanında olmaya gayret edeceğiz” dedi.