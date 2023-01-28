TED Spor Kulübü'nde Başkan Mehmet Tınaz güven tazeledi
Tenis Eskrim Dağcılık Spor Kulübü Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleşti. Mevcut Başkan Mehmet Tınaz güven tazeledi.
Tenis Eskrim Dağcılık Spor Kulübü Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleşti. Mevcut Başkan Mehmet Tınaz güven tazeledi.
Tenis Eskrim Dağcılık Spor Kulübü’nün Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleşti. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tınaz tarafından yapılan açılış konuşmasının ardından Divan Heyeti Seçimi ve saygı duruşu ile toplantı başladı. Mali değerlendirmelerin yapıldığı toplantı, Başkan Mehmet Tınaz’ın yıl içerisinde gerçekleşen faaliyetlerin yer aldığı sunumu ile devam etti. Ardından 2022 yılı içinde yapılan tüm etkinlikler ve sporcuların başarılarını kapsayan kısa film izlendi.
Genel Kurul neticesinde Prof. Dr. Mehmet Tınaz’ın listesi, üyelerin tamamının oylarını alarak yeni dönemde yeniden Başkanlık görevine seçildi. Bu sonuçla Mehmet Tınaz’ın 24. başkanlık dönemi başladı.
2023 Tenis Eskrim Dağcılık Spor Kulübü Yönetim listesi ise şöyle:
Başkan
Prof. Dr. Mehmet Emin Tınaz
Yönetim Kurulu
Asil Üyeler
Haydar Bekir Emre
Hasan Kara
Nilgün Kratzer
Işık Bekir Tok
Nureddin Cakcak
Kadriye Özcanoğlu
Hakan Ulusaloğlu
Yedek Üyeler
Yaman Esin
Medeni Karpat
Sabih Özgül
Didem Şahin
Nurcan Bora
Denetleme Kurulu
Asil Üyeler
Av. H. Selçuk Soybay
Av. Hasan Ünlü
Nebil Göğüş
Yedek Üyeler
Av. Fadime Kama
Av. Ata Dinçer
Çelebi Akçura
Onur Kurulu
Asil Üyeler
Prof. Dr. Saman Belgerden
Filiz Önder
Şakir Yılmaztürk
Nejat Müldür
Av. İlker Ulaş
Yedek Üyeler
Fikret Kıldı
Tuncer Kobaner