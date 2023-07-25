Tedavisi tamamlanan yavru ayı 'Tuti' doğaya salındı

Sakarya’da yaralı halde bulunan yavru ayı, Kocaeli’de yer alan doğal yaşam parkı Ormanya’da tedavi altına alınmıştı. "Tuti" ismi verilen ve keçi sütü, meyve ve kuruyemişlerle beslenen ayı, sağlığına kavuşarak doğal yaşam alanına salındı.

Sakarya’nın Akyazı ilçesi Dokurcun Yaylası mevkisinde 6 Temmuz’da yaralı halde bulunan yavru boz ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) ekipleri tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kartepe’de yer alan Ormanya Doğal Yaşam Parkı Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirilmişti. Yaralı olduğu belirlenen 5 aylık boz ayıya, Ormanya veteriner hekimlerince müdahale edildi. Ayının, ön ayaklarında yoğun hematom ve boynunda kırıklar olduğu tespit edildi. İç kanaması bulunduğu da belirlenen ayının tedavisine başlandı.

Günlerce tedavi gören boz ayıya bakıcısı tarafından "Tuti" ismi verildi. Yavru boz ayı, bu süreçte keçi sütü, çeşitli meyveler ve kuruyemiş ile beslendi. Kısa sürede tedaviye yanıt verip kendini toparlayan boz ayı, doğaya dönecek güce kavuştu. Yavru ayı, Ormanya’daki başarılı tedavi sonrasında bulunduğu doğal yaşam alanına tekrar salındı.