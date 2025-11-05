Tedesco: '3 puan almak istiyoruz'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Viktoria Plzen maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Tek bir odağımız var, maçı kazanmak. 3 puan almak istiyoruz" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile karşılaşacak. Mücadele öncesi maçın oynanacağı Doosan Arena’da düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Domenico Tedesco ve oyunculardan Jayden Oosterwolde, açıklamalarda bulundu.

Maçla ilgili Domenico Tedesco, "Çok önemli bir maça çıkacağız. Bu maçı kazanmak istiyoruz ki bunun zor olacağını biliyoruz. Burada oynamak her zaman zor. Rakibimiz yanılmıyorsam birkaç hafta önce teknik direktörlerini değiştirdi. Yeni teknik direktörleriyle beşte beş yaptılar ki bu beşte beşin içinde Roma’da AS Roma’ya karşı aldıkları galibiyet de var. İyi bir maç çıkarttılar, galibiyeti hak ettiler. O maça çok iyi ve özle bir hazırlık yapmışlardı bence. Yüksek enerjiye sahip, güçlü, fizikselliği yüksek bir takım. Yarın kendi evlerinde oynayacakları için bizler için zor olacak ama bizim tek bir odağımız var; maçı kazanmak. Bunun için her şeyi yapmak istiyoruz. 3 puanı almak istiyoruz. Bunun için her şeyi denememiz gerekiyor. Kimin oynayacağına gelecek olursak bunu göreceksiniz. Elimizde daha fazla opsiyon var. Talisca iyi bir formda. Son maçlarda goller atmıştı, Beşiktaş maçında da sonradan oyuna girip pozitif bir katkı sergiledi. Youssef de iyi bir formda. Hem Gaziantep hem de Beşiktaş maçlarında iyi performans sergiledi. Bunlar bizim içi lüks problemler" değerlendirmesini yaptı.

"Rotasyon yaptığımız zaman kalitemiz düşmüyor"

Kadro istikrarıyla ilgili soruya Tedesco, "Artık belli bir 11’imiz var. Bazı değişiklikler oluyor olmuyor gibi yaklaşabiliriz konuya. Tabii ki her takımın belli istikrarlı bir yapısının olması gerekiyor. En azından 5-6-7 tane düzenli oynayan oyuncusunun olması gerekiyor. En azından oynamaya uygun olabilecek oyuncusunun olması gerekiyor. Oynamaya uygun olabilmesinden kastım, sonuçta 3-4 günde bir maç yaptığınız zaman kolay değil. Burada sarı kart cezalıları oluyor ki yanlış bilmiyorsam Jayden de ligde sarı kart limitinde. Aynı şekilde bazen taze ayaklar sahaya sürmek istiyorsunuz, o tarz değişiklikler yapmanız gerekiyor. Yarın oynayacağımız maça baktığımızda, deplasmanda oynuyoruz. Uzun bir seyahat yaşadık. Dolayısıyla yarın ‘taze kan’ diyebileceğimiz oyunculara ihtiyacımız olacak. Aynı şekilde pazar günü oynayacağımız lig maçında da bu şekilde olacak. Dolayısıyla aslında iki durumun karışımı diyebilirim. Net 11’imiz var gibi değil. Bizim çok fazla iyi oyuncumuz var. Rotasyon yapabiliyoruz. Rotasyon yaptığımız zaman kalitemiz düşmüyor, ben buna inanıyorum. Bu şekilde bu durumla baş edeceğiz" yanıtını verdi.

"İyi oyuncuları var, farklı profillere sahip kanat oyuncuları var"

Rakip takımla ilgili analizi sorulan Tedesco, "Sadece takımların adına bakarak ‘bu takım kazanacak’ demek kolay olurdu. Her zaman takımları detaylı şekilde incelemeniz gerekir. Aynı şey Türkiye liginde de geçerli. Fenerbahçe Teknik Direktörü olmadan önce ligdeki bazı takımları bu kadar detaylı takip etmiyordum ama Fenerbahçe Teknik Direktörü olduktan sonra takımları detaylı incelediğimde gördüm ki her takımın kadrosunda iyi futbolcular var. Plezen de sadece burada lig takımı değil, her sene uluslararası turnuvalarda yer alan bir takım. Birkaç yıl önce Şampiyonlar Ligi’nde oynamışlardı ve yanlış hatırlamıyorsam Real Madrid burada 4-2 kazandı. Evet, burada maç kazanılabilir ama maçlar zor geçiyor. Real Madrid de burada 4-2 kazanmıştı ama zor maç olmuştu, 6-0 kazanamamıştı. İyi oyuncuları var, farklı profillere sahip kanat oyuncuları var. Mesela sol taraf baktığımızda Adu güçlü, birebirleri iyi oynayan bir oyuncu. Roma maçında da uzun oynanan bir topta tek başına golü atmıştı. Sağ tarafta Memic oynuyor. O da daha çok ortalar yapan bir oyuncu. Kenarlarda farklı stillerde oynayan oyuncular var. Aynı zamanda sert paslar atıyor, topun dibine giriyor. Rakibin kim olduğuna bakmamanız gerekir, kiminle oynadığınızın bir önemi yok, o takımları detaylı şekilde incelemeniz gerekiyor. Ve oynadığınız maçlarda her şeyinizi vermeniz gerekiyor. Yoksa maçlar zor geçer. Tıpkı Zagreb’de olduğu gibi. Zagreb maçında bir sahada yüzde 100’ümüzde değildik ve o maçı kazanamamıştık." açıklamasında bulundu.

Jayden Oosterwolde: "Maç için sabırsızlanıyorum"

Beşiktaş maçı sonrası sosyal medyada konuşulan bir fotoğrafıyla ilgili sorulan soruya Jayden Oosterwolde, "Orada bir yanlış anlaşılma oldu. Tabii ki soyunma odasında güzel bir atmosfer vardı. Fotoğraf çekildiği sırada yukarı tırmanmak istemiştim. Tam yukarı tırmanmaya çalışırken fotoğraf o sırada çekildi, kulağımı duvara dayıyormuşum gibi oldu ama gerçekte öyle değildi" şeklinde konuştu.

""Çocukların benim formamı istemesinden dolayı mutluyum"

Jayden Oosterwolde, "Çocukların benim formamı istemesinden dolayı mutluyum. Zaten bu sebepten dolayı futbol oynuyoruz, taraftarları mutlu etmek için futbol oynuyoruz. Burada çok fazla sakatlık yaşamadım ama uzun ciddi bir bağ sakatlığı yaşamıştım ki o dönemde de sıkı bir şekilde çalıştım ve iyi bir ekibimiz vardı tedavi sürecindeyken de. Döndüğümden beri de maçlarda oynuyorum. Oynadığım için mutluyum. Tabii ki henüz istediğim seviyede değilim ama oraya doğru gidiyorum" dedi.

"Onunla oynarken çok fazla şey öğreniyorum"

Son olarak Milan Skriniar’la oynamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Oosterwolde, "Takımımızda onun gibi tecrübeli bir oyuncunun olması bizler için iyi. Aynı zamanda kendisi çok iyi bir stoper. Onunla oynarken çok fazla şey öğreniyorum çünkü kendisi geçmişte çok büyük, iyi takımlarda oynadı. Inter Milan’da oynadı. Onun gibi biriyle oynuyor olmaktan dolayı mutluyum. O bizim kaptanımız ve kendisi iyi bir lider. Takıma da liderlik yapıyor. Maçı henüz kendisiyle konuşmadık ama bu akşam yemeğinden sonra veya yarın sabah oyuncular olarak kendisiyle konuşacağız. İyi bir maç olacaktır. Zor bir takıma karşı oynayacağız ama bizler iyi hazırlandık. Maç için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.