Tefecilik çetesine 4 tutuklama

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde tefecilik ve tehdit suçu ile haklarında işlem başlatılan 7 kişiden 4'ü tutuklandı.

Tefecilik çetesine 4 tutuklama
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde tefecilik ve tehdit suçu ile haklarında işlem başlatılan 7 kişiden 4’ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, 21 Şubat 2024 tarihinde Gömeç ilçesinde icra edilen operasyonda, tefecilik ve tehdit suçlarından, haklarında adli işlem başlatılan 7 şüpheliden; Cumhuriyet Savcılığı soruşturması ardından mahkemeye çıkan S.B., R.S., A.Ş.D. ve Ç.Ç tutuklama kararı çıktı. A.D. , S.T. ve H.M. ise adli kontrol tedbiri kararı verildi.

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