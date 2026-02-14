Tefecilik operasyonunda 16 milyon liralık senet ele geçirildi

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda, yaklaşık 16,5 milyon lira değerinde senet ele geçirilirken, gözaltına alınan 7 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Uzunköprü ilçe merkezinde tefecilik suçunun önlenmesine yönelik yürüttüğü iki ayrı dosya çerçevesinde düğmeye bastı. 11 Şubat 2026 tarihinde belirlenen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde detaylı arama yapıldı.

Ele geçirilenler arasında 16 milyon 464 bin 800 TL değerinde 45 adet dolu senet, 35 adet imzalı boş senet, 105 bin 700 TL alacak notlarının bulunduğu 3 el notu ve 1 tapu, 2 adet tabanca ve 3 adet pompalı tüfek, 57 adet tabanca fişeği ile 22 adet av tüfeği fişeği, uyuşturucu kullanma aparatı ve 7 adet cep telefonu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4’ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.