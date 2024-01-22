Tehditler savurup olay çıkaran şahıs yakalandı

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde çevreye hakaret edip, belindeki silahla tehdit eden şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Tehditler savurup olay çıkaran şahıs yakalandı
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Tekirdağ Kapaklı ilçesinde çevreye hakaret edip, belindeki silahla tehdit eden şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Kapaklı Cumhuriyet Mahallesi Vatan Caddesi’nde meydana geldi. Bir vatandaşın ihbarı üzerine çevreye hakarete geçen ekipler, vatandaşları belindeki silahla tehdit eden N.Ç’yi polis ekipleri yakaladı.

N.Ç. isimli şahıs, kendisine ait olduğu belirtilen kurusıkı tabancayı polis ekiplerine teslim etti.