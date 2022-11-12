Tehlike oluşturan ağaçlar için önlem alınacak

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Kocatepe ve Şirintepe Mahallesi’nde vatandaşlar için tehlike arz eden ağaçlar için önlem alacak.

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen talepleri yerine getirmeye devam ediyor. Ekipler, kentte tehlike arz eden, vatandaşların güvenliği tehlikeye atan ağaçlar için önlem almayı sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri son olarak, Kocatepe Mahallesi Nazım Özalp Caddesi ve Şirintepe Mahallesi Şirin Parkı içerisinde bulunan, tehlike arz eden ağaçların kesimini gerçekleştirecek.