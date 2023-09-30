Tehlikeli taşımacılık kamerada

Bursa’da açık kasa kamyonete fazla ve kontrolsüz malzeme yükleyip dakikalarca yolculuk yapan sürücü hem kendini hem çevredekileri attı.

Merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi’nde açık kasa kamyonete kontrolsüz yükleme yapan bir sürücü trafiği tehlikeye attı. Diğer sürücülerin uyarılarını dikkate almadan dakikalarca ilerleyen kamyonet sürücüsü hem kendi, hem de başkalarının canını hiçe saydı. Tehlikeli taşımacılık anları ise diğer sürücülerin kamerasıyla kaydedildi.