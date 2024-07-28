Tehlikeli taşımacılık kamerada

Bursa'da 2 farklı tehlikeli taşıma yöntemi saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

Tehlikeli taşımacılık kamerada
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
kolan
kolan
kolan
kolan

Bursa’da 2 farklı tehlikeli taşıma yöntemi saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

Merkez Nilüfer ilçesinde kamyoneti ile düzensiz yük götüren şoför, diğer yolcuların canını hiçe saydı. Hem düzensiz yük taşıyan, hem de süratli bir şekilde ilerleyen kamyoneti görenler o anları kayda aldı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Öte yandan, Gemlik-Bursa Yolu üzerinde ise bir şahıs, hafif ticari otomobilin kasasında adeta ölümle dans etti. Diğer sürücülerin kornalı ikazına aldırış etmeyen vurdum duymaz sürücü anbean amatör kamera ile kaydedildi.