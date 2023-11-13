Tehlikeli yolculuk kamerada

Bursa'da bir sürücü motosikletinin arkasına plastik kasalar bağlayıp yolculuk yaptı. O anlar cep telefonlarına yansıdı.

Tehlikeli yolculuk kamerada
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Bursa’da bir sürücü motosikletinin arkasına plastik kasalar bağlayıp yolculuk yaptı. O anlar cep telefonlarına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Küçükbalıklı mahallesi mevkiinde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü, iki tekerlekli aracının arkasına plastik kasaları bağlayıp trafiği çıktı. Kendi canını bile hiçe sayan motosiklet sürücüsü yolculuğuna dakikalarca devam etti. Tehlikeli yolculuk trafikteki vatandaşların kamerasına yansırken, o anları bazı vatandaşlar şaşkınlıkla izledi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman