TEI'den deprem bölgesine yardım eli

Havacılık ve savunma sanayisi şirketi TEI, çalışanlarıyla birlikte deprem bölgesine yardımda bulundu.

TEI, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sonrasında hayatı olumsuz etkileyen şartların giderilmesi ve afetzede vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla AFAD ve Eskişehir Valiliği koordinasyonuyla ayni ve nakdî yardımlarda bulundu.

TEI çalışanlarının da katkısıyla şirketin Eskişehir Yerleşkesinde toplanan, başta acil ihtiyaç olarak belirlenen jeneratör, battaniye, lamba, ocak, ısıtıcı, hijyen malzemesi, temel gıda, su ve kıyafetten oluşan 7 tır ve 1 kamyon, Eskişehir Valiliği ve AFAD kanalı ile deprem bölgesine ulaştı. Deprem haberinin alınmasının ardından harekete geçen TEI ayrıca arama ve kurtarma faaliyetlerine destek olmak için eğitimli ve teknik donanıma sahip gönüllü çalışanlarından oluşturduğu arama kurtarma ekibini de AFAD ile koordine olarak deprem bölgesindeki kurtarma çalışmalarına yönlendirdi. Vakit kaybetmeden çalışmalarına başlayan TEI Arama ve Kurtarma Ekibi, vatandaşları enkaz altından kurtarmak için çalışmalarına devam ederken bir yandan da bölgedeki vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi için AFAD ile koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.