TEI'nin ürettiği yerli ve milli havacılık motorları TEKNOFEST'te sergileniyor

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), geliştirdiği yerli ve milli motorlarıyla TEKNOFEST 2023’de yerini aldı.

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), geliştirdiği yerli ve milli motorları TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde (TEKNOFEST 2023) ziyaretçilerle buluştu. Yerli ve milli helikopter, TEI’nin geliştirdiği motorla uçuyor. En son GÖKBEY yerli üretim olan TS1400 motoruyla gökyüzü ile buluştu.

Motor savunma sanayisinin en kritik konularından biri olduğunu belirten TUSAŞ Motor Sanayi Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, "Motor konusu savunma sanayinin en kritik konularından birisi. Genellikle ihracat kısıtlı olduğu için birçok ülke kendi uçağını yapsa da elde etmekte zorlandığı zor bir teknoloji. Bir elin parmağını geçmeyecek ülkelerin sahip olduğu teknolojiler bunlar. Çok basit örnek vereyim Pakistan’ın kendi uçağı var hatta Çin’in kendi uçağı var bildiğimiz kadarıyla motorlarını Rusya’dan alıyorlar. Motor daha zor. Geliştirmesi daha uzun süren daha ciddi detaylı teknoloji gerektiren bir süreç. Türkiye’nin bunu bu kadar kısa sürede geliştirmiş olması bir başarı. TS1400 motorunu rekor sayılabilecek bir sürede gökyüzü ile buluşturduk. 6 yıl 2 hafta içerisinde yaptık. Bu rekor denebilecek bir süre. Fransızların bir motoru var ilk uçuşu 9 yıl. Bu motorları geliştirmek hemen 1 yılda 2 yılda olacak şeyler değil” diye konuştu.

İlk yapılan motorun gökyüzünde 5 bin saati geçtiğini söyleyen Akşit, "İlk yaptığımız ordumuzun kullandığı bir İHA motoru var. Gökyüzünde 5 bin saati geçtik. PD170 serisi ANKA’da kullanılıyor. Hatta TS 1400 motorlarımız ilk uçuşunu yaparken bunun gökyüzünden çekimlerini yapan AKSUNGUR’un motorları da PD177. Bayraktar TB3 şu anda PD170 ile uçuşunu inşallah ilk uçuşunu yapar diyoruz. Bizim motorumuzla ŞİMŞEK ilk uçuşunu yapmıştı. Kargı İHA’sın da PD50 motorumuz defalarca uçtu. Birçok motorumuz var uçmuş olan. TB3’e mesela PD170 motorumuz ilk uçuşunu 2018’de ANKA ile yaptı. O zamandan bu zamana seri imalata da girdi. Şu anda da Baykar TB3 o motor seçildi kullanılmak için. İnşallah o uçuracak” dedi.