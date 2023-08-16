Tek bina yıkılmamıştı, o mahallede kentsel dönüşüme 1,3 milyar TL'lik yatırım

1999 depreminde tek bir binanın yıkılmadığı Tavşancıl’da kentsel dönüşüme 1.3 milyarlık yatırım yapıldı. Dilovası Tavşancıl Mahallesinde 187,60 hektar alanda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile büyükşehir koordinesinde 3 etapta çalışma yapılıyor.

24 yıl önce 17 Ağustos 1999’da yaşanan ve tüm Marmara’yı etkileyen depremin ardından yaralarını saran Kocaeli, muhtemel afetlere karşı dirençli şehirler için kentsel dönüşüm projelerini hayata geçiriyor. Bu çerçevede Kocaeli’nin en önemli kentsel dönüşümlerinden biri olan Dilovası ilçesinde Tavşancıl Mahallesinde 187,60 hektar alanda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile büyükşehir belediyesi koordinesinde 3 etapta çalışma yapılıyor. Kentsel dönüşüm projesinin bu zamana kadarki inşaat ve kamulaştırma maliyeti toplam 1,3 milyar TL. Dilovası Tavşancıl Mahallesinde 187,60 hektar alan rezerv yapı alanı olarak belirlendi. Rezerv yapı alanı olarak belirlenen alanda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile koordineli şekilde öncelikli olarak 1, 2 ve 3. etapta çalışmalar hızla tamamlanıyor. 1. etapta rezerv yapı alanı içerisinde yer alan ve 24,6 hektar büyüklüğündeki alanda bulunan taşınmazların kamulaştırılması yaklaşık 200 milyon TL gibi bütçe ile yüzde 100 oranda tamamlandı.

İnşaatlarda çalışmalar başladı

1. etap uygulama alanı sınırı içerisinde 2 bölgede konut ve ticaret yapıları üretilecek. 1. bölgede 651 konut ve 12 dükkan, 2. bölgede 872 konut ve 10 dükkan olmak üzere toplamda bin 523 konut ile 22 ticari ünite yapılacak. 1. bölgede yapım süreci 650 gün olarak belirlenen projenin ihalesi TOKİ tarafından 665 milyon 600 bin TL ile gerçekleşmişti. 1. etap içerisinde güncel olarak 12 bloğun kaba inşaatı tamamlandı. 6 bloğun temeli atıldı. İnşaat tamamlanma oranı yüzde 20’ye ulaştı. Projede 2. etapta yer alan 11,5 hektarlık alanda 2. kamulaştırma çalışmaları Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile koordineli olarak başladı. 11,5 hektarlık alanın kamulaştırma işlemleri yaklaşık 250 milyon TL ile 6 ay gibi kısa bir süre içerisinde tamamlandı. 3. etapta yer alan kamulaştırmaya konu olan 21,5 hektarlık rezerv alanda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile koordineli bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Bütçesi onaylanan acele kamulaştırma işlemleri çerçevesinde 9,4 hektar alanın kamulaştırma işlemi yaklaşık 225 milyon TL bedelle tamamlandı. Proje alanına göre yüzde 43’lük kısmı tamamlanmış oldu. Bu yıl içerisinde 2. etabın kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması hedefleniyor.