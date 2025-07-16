Tek bir ihbar hayatını değiştirdi

Kocaeli’de dolandırıcılara evini kaptıran ve tek başına yaşam mücadelesi veren KOAH hastası 75 yaşındaki Selami Güzeller’in hayatı, Büyükşehir Belediyesi’ne gelen bir ihbarla tamamen değişti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, bir ihbar üzerine ileri düzey KOAH hastası olan, işitme ve görme kaybı yaşayan Selami Güzeller’in zorlu yaşam şartlarını tespit etti. Eşini ve ablasını kaybetmiş, çocuğu bulunmayan Güzeller’in, geçmişte dolandırıcılık nedeniyle evini kaybettiği ve geçici olarak bir komşusunun evinde yaşadığı belirlendi. Durumun ortaya çıkmasının ardından harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, Güzeller için çok yönlü bir destek seferberliği başlattı.

Belediye ekipleri, Güzeller’in hayat kalitesini artırmak amacıyla ilk olarak elektrikli hasta karyolası ve özel hasta yatağı temin etti. Güzeller’in evine her gün sıcak yemek ulaştırılırken, kişisel bakım ve hijyen ihtiyaçları da düzenli olarak karşılanmaya başlandı. Ayrıca, temel beyaz eşya ve mevsimlik kıyafet desteği sağlanarak faturalarının ödenmesine de yardımcı olundu.

Mevcut barınma şartlarının sağlık durumu için elverişsiz olması nedeniyle kalıcı bir çözüm için de adımlar atıldı. Büyükşehir Belediyesi Barınma Hizmetleri Birimi tarafından hastaneye götürülen Güzeller’in sağlık kontrolleri yapılarak gerekli kurul raporları alındı.

Raporların tamamlanmasının ardından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı bir huzurevine yerleştirilmesi amacıyla Kocaeli Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile iş birliği içinde resmi başvuru süreci başlatıldı.