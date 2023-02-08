Tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Arabacıalanı Mahallesi Çetin Sokak’ta yabancı uyruklu A.N ve ailesinin yaşadığı tek katlı sobalı evde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Ev tahliye edilirken, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.