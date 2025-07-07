Tek taraflı kazada yolcu araçta sıkıştı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında kamyonet elektrik direğine çarptı, 1 kişi araçta sıkışarak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şahinler Mahallesi Hisar köyü yolu üzerinde seyir halindeki 10 KR 129 plakalı kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kaza sonucu araçta bulunan sürücü İ.Ö. ile yolcu Ş.Y. kendi imkânlarıyla araçtan çıkarken, diğer yolcu A.Ö. ise araçta sıkıştı.

Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin hızlı müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan A.Ö.’nün hafif şekilde yaralandığı tespit edildi. Yaralı, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.