Tek teker ilerleyerek hayatlarını hiçe saydılar
Şişli'de motosikletin ön tekerleğini kaldırarak trafikte seyreden sürücüler tehlike saçtı. Trafiği tehlikeye sokan o anları başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Şişli’de motosikletin ön tekerleğini kaldırarak trafikte seyreden sürücüler tehlike saçtı. Trafiği tehlikeye sokan o anları başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Şişli Bomonti-Dolmabahçe Tüneli ve Piyalepaşa Bulvarı’nda motosikletlilerin yaptığı hareketler adeta pes dedirtti. Sürücüler motosikletin önünü yükseğe kaldırarak tek tekerlek gösterisi yaptı. Gençlerin güvenlik önlemlerini hiçe sayarak diğer sürücülerin de hayatını tehlikeye atması dikkatlerden kaçmadı. Motosikletin önünü kaldırarak metrelerce ilerleyen sürücüleri başka bir motosikletli arkadaşı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.