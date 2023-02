Tekden Eğitim Kurumları Deprem Bölgesinden Misafir Öğrenci Kabul Ediyor

Tekden Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kemal Tekden; deprem bölgesinden gelen misafirleri kabul edeceklerini açıkladı.

Kemal Tekden yaptığı açıklamada; "Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremde Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Adana, Osmaniye, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa illeri başta olmak üzere birçok yerleşim yerinde, can kayıplarına ve çok ağır yıkımlara sebep olan son yüzyılın felaketi yaşanmıştır. Yaşanılan büyük felaket karşısında bu necip millet tek yürek olmuş yaraları sarmak için en üst düzeyde, her alanda gayret göstermektedir. Devlet millet ele ele dayanışma içinde deprem bölgesindeki vatandaşlarının yanında, yanı başında olmaya çalışmaktadır. Özel okulları temsil eden dernekler de kısa süre içinde bir araya gelip deprem bölgesinden diğer illere gitmek zorunda kalan çocuklarımızın, gençlerimizin eğitim-öğretimlerine katkıda bulunmak için toplantılar yaptılar. Özel okulların kendi kontenjan ve imkanlarına göre deprem bölgesinden misafir öğrenci alıp tam burslu olarak okutulması kararını aldılar. Bu noktada derneklere teşekkür ediyoruz. Her zaman sosyal sorumluluk bilinci içinde olan Tekden Eğitim Kurumları hemen harekete geçti ve misafir öğrenci alacağını büyük bir mutlulukla ilan etti. Deprem bölgesinden Tekden Eğitim Kurumlarının bulunduğu illere gelen öğrencilerimizin acısını bir nebze azaltabilmekten, eğitim-öğretimlerine en üst düzeyde katkı sunabilmekten mutlu olacağız. www.misafirogrenci.org adresine kontenjanlarımızı girdik. Şu an bu siteye 1198 özel okul ve 10 bin 100 kontenjan girilmiştir. Kontenjan giren tüm özel okullara teşekkür ediyoruz. Yüzyılın en büyük felaketinin üstesinden, büyük bir dayanışma ve yardımlaşma ile geleceğiz. Tarihte çok büyük felaketleri atlatan, yenen aziz milletimiz; birlik ve beraberliği ile bunu da yenecektir. Misafir öğrencilerimizi tüm kalbimizle bekliyoruz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet ,yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Türkiye’mizin başı sağ olsun, hepimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.