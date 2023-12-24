Tekel bayisinde kaşla göz arası hırsızlık kamerada: Yaşlı adamı oyalayıp elektronik sigaraları çaldı

Eyüpsultan’da bir tekel bayisine giren şahıs, ’karton sigara alacağım’ diyerek oyaladığı yaşlı adamın tezgahından 2 bin lira değerinde 4 tane elektronik sigara çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, iş yeri sahibi olayla ilgili şikayetçi olmadı.

Eyüpsultan Güzeltepe’de önceki ay yaşanan olayda tekel bayisine müşteri gibi giren bir şahıs, kasadaki yaşlı adama karton sigara almak istediğini söyledi. Adam sigaraları almak için eğildiği esnada şahıs, kaşla göz arasında elektrik sigara çaldı. Adamdan bir şeyler daha isteyerek dikkatini dağıtan şahıs, adam arkasını döndüğü esnada 3 adet elektronik sigara daha çaldı. Toplamda 2 bin lira değerinde 4 adet elektronik sigara çalan şahıs, ’dışarıdan içecek alacağım’ diyerek dışarıya çıktı.

Yaşlı adamın bir anlık boşluğundan faydalanan şüphelinin hırsızlık anları dükkanın güvenlik kameralarına anbean yansıdı. 71 yaşındaki dükkan sahibinin dükkanına giren hırsızdan şikayetçi olmadığı öğrenildi.