Tekel bayisine silahlı saldırı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir tekel bayisine silahlı saldırı düzenlendi.

Tekel bayisine silahlı saldırı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir tekel bayisine silahlı saldırı düzenlendi.

Olay, saat 23.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Tabakhane Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mesai saati sonlandığı için kepenkleri kapatılan iş yerine henüz kimliği belirlenemeyen şahıs tarafından tabancayla ateş edildi. Şahıs kaçarak kayıplara karıştı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Açılan ateş sonucu tabancadan çıkan mermi kepenge isabet etti. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi arıyor.