Tekerlekli evler Başkentte görücüye çıktı

Yeni trend prefabrik evler, tekerlekli mobil evler, ahşap evler ve modüler ev modelleri Başkentte düzenlenen fuarda görücüye çıktı.

Türkiye’nin ilk Prefab House Expo - Minimal Evler Fuarı kapılarını Başkentlilere açtı. 23-26 Kasım tarihleri arasında Ankara Altınpark Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan fuarda; yatay mimarinin birbirinden farklı seçeneklerinin bir arada olduğu minimal yaşam alanlarını görme imkanı olacak.

Zirve Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Çayır, fuara ilişkin, “Depremden sonra özellikle pandemi süreciyle buna ilave edebilirsek yatay mimariye geçiş noktasında çok ciddi atılım oldu. İnsanlar alternatifler geliştirmeye başladı. Bu fikir oradan doğdu aslında. Bu sektörün deprem ve pandemi sürecinden sonra inanılmaz gelişim göstermesi aslında bunları bir buluşma noktası haline getirdi. Bu da bizim için öncülük oldu. Ankara’da biz de ilk defa böyle bir organizasyona öncülük yaptık” ifadelerini kullandı.