Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı kadrosu Yalova'da şekilleniyor

Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı’nın Yalova’da gerçekleştirdiği seçme kampı devam ediyor. 38 sporcu milli formayı giymek için mücadele veriyor.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı seçmeleri, 21 Temmuz’da Termal ilçesindeki bir otelde başladı. 25 Temmuz’a kadar sürecek kamp, milli formayı giymek isteyen 38 sporcunun katılımıyla sürüyor. Teknik ekip, kampta sporcuları bireysel performans, takım uyumu ve oyun sistemlerine adaptasyon açısından değerlendiriyor. Bu yoğun hazırlık süreci 7-19 Ekim tarihleri arasında Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da düzenlenecek A Division Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası öncesi büyük önem taşıyor. Şampiyonada dereceye giren ilk beş takım, Dünya Şampiyonası’na katılma hakkı elde edecek.

"En iyi 12’yi bulup yolumuza devam etmek istiyoruz"

Kamp süreciyle ilgili değerlendirmede bulunan A Milli Takım Başantrenörü Can Aksu, şöyle konuştu:

"Kampa 38 tane sporcu çağırdık. Bunların hepsi milli takımda oynayabilecek kapasite oyuncularımız. Sezon bizim çok erken bitti. Çocuklar şu anda çok hazır değil zaten. Fizik olarak da hazır değiller. Bundan sonra kamp 25 Ağustos’ta. Ondan sonraki süreçte hızlandırmış bir şekilde devam edeceğiz. Tabii ki hedefimiz büyük. 2017’de namağlup şampiyon olmuştuk İspanya’da. Çok iyi bir takım kurmuştuk. İnşallah ilk hedefimiz şampiyon olmak, kürsüye çıkmak. Önümüzdeki sene de Dünya Şampiyonası var. Orada ilk beş takım kota alacak ve Dünya Şampiyonası’na katılacak. Bizim hedefimiz sonuna kadar, olimpiyatlara kadar devam etmek. İnşallah bu sene de şampiyon olup bayrağımızı göklere çekmek istiyoruz. Oyuncularımız da gerçekten bu sıcakta biraz zorlanıyorlar ama tabii yapacak bir şey yok. Turnuvamızda en iyi şekilde hazırlanıp, en iyi 12’yi bulup yolumuza devam etmek istiyoruz."

Kampta yer alan sporculardan Baran Oğuz ise, "Bu sezon Fenerbahçe’ye transfer oldum. Geçtiğimiz yıllarda İtalya’da oynadım. Genç Milli Takım’la Brezilya’da dünya ikinciliği yaşadık. A Milli Takım kampı çok yoğun geçiyor. Buradaki oyuncular çok kaliteli. En iyiler burada. Hedefimiz Avrupa’da derece yapmak. Ardından da Dünya Şampiyonası’na ve olimpiyatlara katılmak" dedi.