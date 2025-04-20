Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Galatasaray

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde final serisi 3. maçında Galatasaray, Fenerbahçe'yi 75-67'lik skorla mağlup ederek, seriyi 2-1 yaptı ve şampiyon oldu.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Galatasaray
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nde final serisi 3. maçında Galatasaray, Fenerbahçe’yi 75-67’lik skorla mağlup ederek, seriyi 2-1 yaptı ve şampiyon oldu.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nde final serisi 3. maçında Galatasaray ile Fenerbahçe, Başakşehir Spor Kompleksi’nde karşı karşıya geldi. Devreye 48-30 önde giren sarı-kırmızılılar parkeden de 75-67’lik skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla seriyi 2-1 yapan Galatasaray, sezonu şampiyon olarak tamamladı.

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Sarı-kırmızılılar, tarihinde 11. kez ligde şampiyon oldu.