Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'na Üniversiteden sağlık desteği

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü ile Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Bu anlaşma ile; Üniversite Hastanesi, Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın tüm sağlık hizmetlerine sponsor oldu.

Kurulduğu günden bu yana; Balıkesir’de sporun gelişimine katkı sunmak, şehirde başarılı sporcular yetişmesini sağlamak, her yaştan bireyin sporun geliştirici ve birleştirici gücünden yararlanması amacıyla başarılı bir şekilde faaliyetlerini gerçekleştiren Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü, 3 bin 800 sporcusuyla çalışmalarını ilk günkü heyecan ve disiplinle sürdürüyor.

Tüm sağlık hizmetleri karşılanacak

Her geçen gün bünyesinde bulunan sporculara daha iyi imkânlar sunmak için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Balıkesir’i Süper Lig’de en iyi şekilde temsil eden Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı sporcularının tüm sağlık hizmetlerinin karşılanması konusunda Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile bir iş birliği protokolü imzaladı.

3 Yıl boyunca sponsor oldu

Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğdubay ile Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı İrfan Sarıgül tarafından imzalanan protokol dahilinde; 2022-2023 / 2023-2024 / 2024-2025 sezonlarında Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın tüm sağlık hizmetleri, Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi sponsorluğunda gerçekleştirilecek.