Tekerlekli sandalyesiyle tüm engelleri aşarak TCG Anadolu'yu görmeye geldi

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye’nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu’yu ziyarete gelen vatandaşlar kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluşturdu. Tekerlekli sandalyesiyle gemiyi görmeye gelen bir vatandaş, “Tüm engellere rağmen sırf gemiyi görmek için buraya kadar geldim” dedi. TCG Anadolu’yu görmek için farklı şehirlerden ve ülkelerden gelen pek çok kişi olduğu görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın katılımıyla geçtiğimiz hafta Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine katılan TCG Anadolu gemisi Sarayburnu Limanında vatandaşların ziyaretine açıldı. Gemiyi görmek isteyenlerin oluşturduğu kuyruk kilometrelerce uzadı. Sırada bekleyenler geminin dışarıdan bile çok ihtişamlı olduğunu, içeriye girip gezmek için sabırsızlandıklarını söyledi. TCG Anadolu’yu farklı şehirlerden ve ülkelerden pek çok kişinin ziyaret ettiği öğrenilirken, bir vatandaşın tüm engellere rağmen tekerlekli sandalyesiyle gemiyi görmeye geldiği görüldü.

“Tüm engellere rağmen sırf gemiyi görmek için buraya kadar geldim”

Durmuş Güven isimli yürüme engelli vatandaş tüm engellere rağmen TCG’yi görmeye geldiğini söyleyerek, “Savaş gemisine gidiyorum, iniş yapacağım. Bunu görmek için ömrünü harcayanlar var. Tüm engellere rağmen sırf gemiyi görmek için buraya kadar geldim” dedi.

“Ankara’dan geldim. Bu bizim milli gururumuz”

TCG Anadolu’yu görmek için Ankara’dan İstanbul’a geldiğini söyleyen Asuman Türker ise, “Ankara’dan geldim. Bu bizim milli gururumuz. Gururumuza, devletçe, milletçe sahip çıkacağız. Çok gururlanıyorum. Uzaktan gördüm, o kadar hoşuma gitti ki. Bizden sonraki nesiller görsünler, onlar da gururlansın, onlar da yapsınlar” diye konuştu.

“Bu gemiyi yapabilen Akdeniz’de yeniden hakimiyet kurabilir”

İsmail Çağlar isimli vatandaş da gemiyi ve geçmişteki Türk denizcileri anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Çağlar, “Bu kararı veren siyasiler teşekkür ediyorum. Bunu yapanlara teşekkür ediyorum. Bu gemiyi yapabilen Akdeniz’de yeniden hakimiyet kurabilir. Barbaros’u, Turgut Reis’i anıyorum. Duygulandım. Akdeniz’i bir zamanlar göl yapmışlardı. Sonuç olarak onların torunları Akdeniz’i yeniden Türk gölü yapacaklardır. İnşallah, Akdeniz’deki Amerikan hakimiyetiyle boy ölçüşür duruma gelecektir. Bu gemiyi yapan her şeyi yapabilir” şeklinde konuştu.

“3 kilometre sıra var”

Son derece gurur ve heyecanlı olduğunu söyleyen Semih Özdemir isimli genç ise, “Gemiye bakmaya geldik. Heyecanlıyız. Bakamadık, bir hayli sıra var. 3 kilometre. Sadece fotoğraf çekebildik. Heyecanlıyız, gururluyuz. Uzun bir aradan sonra Türk gemimiz yapıldı, Türk mühendisler tarafından yapıldı” dedi.

“Avusturya’dan gemiyi görmeye geldik”

Kilometrelerce mesafe uzaktan TCG Anadolu’yu ziyarete gelen Emre Acarbaş, “Ülkemizle, cumhurbaşkanımızla gurur duyuyoruz. Böyle bir şeyi görmek gurur verici. Biz yurt dışından, Avusturya’dan geliyoruz. 2023’te yaşıyor olmamıza rağmen orada ister istemez bir dışlanma oluyor. Ama böyle şeyler görmekle Türk olmanın ne kadar gurur verici bir şey olduğunu öğreniyorsun. Yapamaz dediler, her şeyi yaptı. O yüzden sıkıntı yok. Biz yapıyoruz, onlar izliyor. Mayısta görüşürüz. Yapamaz diyenleri sahneye bekliyoruz” derken arkadaşı Hamza Solak da, “Sırayı bekleyemediğimiz içine giremedik ama dışarıdan çok güzel gözüküyor. Durmak yok yola devam. Kıskananlar çatlasın” ifadelerini kullandı.

“İçerisini görünce daha çok mutlu olacağız”

Gemiyi görmek için tüm planlarını iptal edip Sarayburnu’na geldiğini söyleyen Betül Pehlivan isimli genç, “Bu sıra 5-6 saat sürer diye düşünüyorum. Bugün çok acil işlerim vardı, az önce hepsini iptal ettim. Devletimizin böyle şeyler yapması çok gurur verici. Ülkemizde de böyle şeyler görmek gerçekten gurur verici. İnşallah içerisini görünce daha çok mutlu olacağız” diye konuştu.

“Herkes hizmetlere baksın, ona göre karar versin”

TCG Anadolu’yu ziyarete gelenlerden Erdal Yasin de, “Bu hizmetleri, bunu görüp oy vermemek, ben başka bir şey söylemiyorum. Herkes hizmetlere bir baksın. Kimler neler yapmış, kimler neler yapıyor diye. Görsünler, hizmetlere baksınlar, ona göre karar versinler. Çünkü bir yol ayırımındayız. Bir taraf Amerikancılar, bir taraf milliyetçiler. Biz Allah’ın izniyle yolumuzda ilerliyoruz. Bunu herkesin görmesini isteriz” şeklinde konuştu.

“Kör gözlü 7’li bir takım var ya, onlar gelip baksın”

Dünyada 12 adet olan bir gemiye sahip olmanın kendisine gurur verdiğini ifade eden Nihat Kaya, “Kör gözlü 7’li bir takım var ya, onlar gelip baksınlar. Bizim yerimize onlar girsin. Sonra da oyu da Tayyip’e versinler. Dünyada 12 tane varmış, biri de bizde. Bunun tarifi yok” dedi.

“Türkiye, dünyada oyun kuran pozisyonuna geldi”

TCG Anadolu’nun ziyaretçilerinden Aziz Mete isimli öğretmen ise, “İnsanlar eski ile yeni dönemi kıyaslayamıyor. Çünkü tarihimizi, bu önemli insanların yaptıkları çalışmaları sosyal medyadan öğreniyorlar. Tarih öğrenmemiz lazım. Türkiye, her şeyi yapabilecek kapasitede. Ama bunun önünde duran, akamete uğratan insanlar vardı. Allah’a şükür tarihten silindiler. Şimdi bundan sonra bütün bunların desteğini bu millet veriyor, şu kalabalığa bakın. Bunları insanlara anlatmak lazım. Akamete uğratılan bütün projelerin insanlara anlatılması lazım. Gençlere sosyal medyadan değil de gerçek tarihle anlatmamız lazım. Türkiye, dünyada oyun kuran pozisyonuna geldi” cümlelerini kullandı.