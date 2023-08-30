Tekirağ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yılı coşkuyla kutlandı
Tekirdağ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yılı coşkuyla kutlandı.
Tekirdağ’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yılı coşkuyla kutlandı.
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yıldönümü münasebetiyle, Tekirdağ Orduevi önünde kutlama töreni düzenlendi. Tören, Vali Recep Soytürk’ün vatandaşları selamlaması ve bayramlarını kutlamasıyla başladı.
İstiklal Marşı’mızın okunmasının ardından Garnizon Komutanlığı adına Piyade Yüzbaşı Gültekin Gürler günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı. Akabinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu.
Sonrasında 30 Ağustos Zafer Bayramı konulu şiirler okundu ve Halk Oyunları gösterisi sunuldu. Resmi Geçit Töreni ile 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama töreni sona erdi.
Törene, Vali Recep Soytürk’ün yanı sıra Tekirdağ Milletvekilleri Mestan Özcan, Çiğdem Koncagül, İlhami Özcan Aygun, Nurten Yontar, Selcan Hamşıoğlu, Cem Avşar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, il protokolü, kurum müdürleri, siyasi partilerin il başkanları, şehit aileleri ve gazilerimiz, basın mensupları ve vatandaşlarımız katıldı.