Tekirdağ'a 17 doktor kadrosu tahsis edildi

Sağlık Bakanlığı tarafından 108. dönem devlet hizmeti yükümlülüğü kurası çerçevesinde Tekirdağ'a 5 pratisyen doktor, 12 uzman doktor olmak üzere toplam 17 doktor kadrosu tahsis edildi.

Tekirdağ'a 17 doktor kadrosu tahsis edildi
Editör
EditörEditör
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Sağlık Bakanlığı tarafından 108. dönem devlet hizmeti yükümlülüğü kurası çerçevesinde Tekirdağ’a 5 pratisyen doktor, 12 uzman doktor olmak üzere toplam 17 doktor kadrosu tahsis edildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından 108. dönem devlet hizmeti yükümlülüğü kurası çerçevesinde Tekirdağ’a 5 pratisyen doktor, 12 uzman doktor olmak üzere toplam 17 doktor kadrosu tahsis edildiği bildirildi. Doktorların atamalarının 27 Aralık Salı günü yapılacağı ve görevlerine başlayacakları öğrenildi.