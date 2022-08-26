Siemens
SON
DAKİKA
Gülşen’e Silivri İmam Hatipliler derneğinden suç duyurusu
Yalçın 'ayak oyunları bize sökmez'
Alibeyspor sahaya indi
'Meydan Muharebesi, Cumhuriyetimizin kuruluşunun en önemli aşamasıdır'
Kurt Beyrut’ta şampiyonluk peşinde
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens

Tekirdağ'a model fabrika kurulacak

Tekirdağ'da Kobi Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi (Model Fabrika) kurulmasına yönelik değerlendirme toplantısı Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapıldı.

Tekirdağ'a model fabrika kurulacak
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

Tekirdağ’da Kobi Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi (Model Fabrika) kurulmasına yönelik değerlendirme toplantısı Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapıldı.

Çorlu TSO Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım’ın yanı sıra Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Al, Verimlilik ve Uygulamaları Dairesi Başkanı Gül Taşkıran Battal, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Fahrettin Akçal, Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, Çorlu TSO Meclis Başkanı Erdim Noyan ve sanayiciler katıldı.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi

Toplantıda Kobi Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi kurulmasının müzakeresi yapıldı.

İHA
Editör

Bakmadan Geçme

Bakan Soylu'dan Silivri'de polise saldırı ile ilgili açıklama
Bakan Soylu’dan Silivri’de polise saldırı ile ilgili açıklama
Silivri'de polise saldıran zanlının vurulma anı kamerada
Silivri’de polise saldıran zanlının vurulma anı kamerada
Silivri'de polislere saldıran bir şahıs, vurularak etkisiz hale getirildi
Silivri'de polislere saldıran bir şahıs, vurularak etkisiz hale getirildi
Silivri'de Kaymakamlık binasında hareket dakikalar yaşandı. İddiaya göre bir kişi elinde bıçakla Kaymakamlıkta görevli polislere saldırdı. Saldırgan, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.
Silivri'de Kaymakamlık binasında hareket dakikalar yaşandı. İddiaya göre bir kişi elinde bıçakla Kaymakamlıkta görevli polislere saldırdı. Saldırgan, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.
Silivri'de göç yolunda yüzlerce leylek öldü
Silivri'de göç yolunda yüzlerce leylek öldü
Elektrik kesintilerine dikkat !
Elektrik kesintilerine dikkat !
Silivri Haber Ajansı, SHA, Silivri'nin ilk görüntülü haber sitesi

Silivri Haber Ajansı