Tekirdağ'a model fabrika kurulacak

Bakan Soylu’dan Silivri’de polise saldırı ile ilgili açıklama

Bakan Soylu’dan Silivri’de polise saldırı ile ilgili açıklama

Silivri'de polislere saldıran bir şahıs, vurularak etkisiz hale getirildi

Silivri'de polislere saldıran bir şahıs, vurularak etkisiz hale getirildi