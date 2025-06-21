Tekirdağ açıklarında denizde sürüklenen kişi polis tarafından kurtarıldı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi açıklarında lastik botla denize açıldıktan sonra rüzgar ve dalgaların etkisiyle sürüklenen bir kişi, polis ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

Tekirdağ açıklarında denizde sürüklenen kişi polis tarafından kurtarıldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi açıklarında lastik botla denize açıldıktan sonra rüzgar ve dalgaların etkisiyle sürüklenen bir kişi, polis ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

Denize lastik botla açılan N.T, bir süre sonra hava şartlarının kötüleşmesiyle birlikte kontrolünü kaybederek açığa doğru sürüklendi. Kıyıdan giderek uzaklaştığını fark eden N.T, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım talebinde bulundu.

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İhbar üzerine Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Denizde yapılan arama sonucunda, sürüklenen kişi polis botuna alınarak güvenli şekilde kıyıya çıkarıldı.

Kurtarılan N.T’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.