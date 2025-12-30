Tekirdağ açıklarında tekneye yunus eşliği

Tekirdağ Süleymanpaşa açıklarında denize açılan bir tekneyi bir süre boyunca takip eden yunus, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi açıklarında yaşanan doğa olayı, denize açılan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Tekneyle seyir halindeyken su yüzeyinde beliren yunusu fark eden kişi, o anları kayda aldı. Görüntülerde yunusun bir süre tekneyle birlikte ilerlediği, zaman zaman su yüzeyine çıkarak tekneye eşlik ettiği görüldü. Keyifli anlara sahne olan görüntülerde yunus, bir süre sonra gözden kaybolarak açık denize yöneldi. O anlar, doğanın eşsiz güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.